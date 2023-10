Rosselli Amuruz tilda de "falsa" versión de general PNP sobre momento en que dejó fiesta donde asesinaron a comunicador

Rosselli Amuruz, tercera vicepresidenta del Congreso, calificó de “totalmente falsas” las declaraciones realizadas por el general de la Policía Nacional del Perú Luis Flores Solís, quien señaló que ella estuvo en la vivienda de Lince cuando se produjo el asesinato del periodista Christian Enrique Tirado el último sábado.

Mediante un mensaje en su cuenta de X, la parlamentaria de Avanza País exigió seriedad al general PNP y que se rectifique, a fin de evitar que tome acciones legales.

Amuruz lamentó, en ese sentido, que se tergiverse la información, pues a su criterio esto entorpecería las investigaciones correspondientes por el asesinato. Dijo también que existe un fin para dañar su imagen “por fines políticos”.

Contradicción

El general de la Policía Nacional del Perú, Luis Flores, declaró al diario La República que Amuruz estuvo presente durante el asesinato y tras enterarse “abandonó el local junto con otras personas”, de acuerdo con la versión de testigos e involucrados.

La legisladora había asegurado que ella se retiró “a una hora prudente” de la fiesta en la que se dio el asesinato del periodista Christian Enrique Tirado. Asimismo, dijo que fue una mala decisión haber acudido.

"Si hoy me dieran otra vez la opción de elegir, no lo elegiría (sic). Fue una mala decisión que no volvería a repetir porque lógicamente yo sé lo que represento. Opté por acudir a una reunión de alguien muy cercana a mí. Me retiré a una hora prudente y al día siguiente acudí al homenaje de mi colega Nano Guerra; al cual estimo y forma parte de la Mesa Directiva. Nunca me hubiera imaginado esta situación tan trágica que ha pasado", expresó.

También negó conocer a los hermanos Pedro y Abel Valdivia García, quienes están vinculados a la muerte del periodista Christian Tirado.

Ambos hermanos son sospechosos del asesinato del comunicador el pasado fin de semana durante una fiesta realizada en Lince, a la que asistió Amuruz. De acuerdo con las pesquisas preliminares, la víctima habría sido asesinada tras un altercado con los hermanos por la agresión a una mujer.

Actualmente Pedro Valdivia Montoya se encuentra con detención preliminar, mientras se realizan las diligencias del caso. En tanto, Abel Valdivia viajó a Colombia horas después de ocurrido el crimen y la Policía activó alerta roja para capturarlo.