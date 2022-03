Jorge Montoya es el vocero de la bancada de Renovación Popular. | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA | Fotógrafo: ERNESTO ARIAS

El congresista Jorge Montoya negó que la moción de vacancia presidencial dañe la estabilidad del país y, por el contrario, aseguró que "compensa los poderes del Estado". "No se podía seguir gobernando en la situación en la que estamos: nombrando ministros que no tienen idoneidad para el cargo, que en algunos casos tienen prontuario", señaló el exalmirante en declaraciones a TV Perú.

Jorge Montoya agregó que "cuando no se entiende con las herramientas que tenemos en la democracia de la interpelación y la censura, queda esta opción también".

Al ser consultado acerca de por qué no toman el camino de la censura, Jorge Montoya respondió: "Hemos hecho las censuras correspondientes, a los ministros. No somos descabellados para mandar censuras a los que no corresponden. Hemos censurado a los que correspondían, sí hemos empleado ese camino, el primero que lo hemos empleado y por escrito también", sostuvo.

Sus declaraciones fueron sometidas a verificación.

Información a verificar: El Congreso ha censurado a los ministros que correspondían.

Resultado: FALSO

[1] Como hemos señalado en un informe de RPP Data, hasta el momento es correcto decir que el Congreso interpela, pero no censura. Hasta la primera semana de marzo, se habían presentado solo tres mociones de censura contra ministros de Estado. Ninguna de ellas se concretó. La que más lejos llegó fue aquella presentada contra el exministro Juan Francisco Silva, cuya votación fue suspendida antes de ser realizada. Incluso se retiraron firmas de una moción de censura contra el ministro de Salud Hernán Condori Machado para que sea interpelado. Y así fue, aunque luego no se procedió a la censura. El Congresista Jorge Montoya fue uno de los promotores de esta moción de censura. Y su firma también aparece en las mociones contra Silva y el exministro de Educación Juan Gallardo. Al no concretarse ninguna, la afirmación "hemos censurado a los ministros que correspondían" es falsa.

[2] Cabe resaltar que en los últimos días el congresista de Avanza País Diego Bazán logró reunir las firmas de 33 congresistas para presentar una nueva moción de censura contra el ministro Hernán Condori Machado. Cuando solo le faltaban tres firmas, lograron presentarla gracias al apoyo de tres congresistas de Renovación Popular: José Cueto, María Jáuregui y Jorge Montoya. Aun así, ni en este caso (aún) ni en los anteriores, "se ha censurado" a ministros. A lo mucho "se han presentado mociones de censura" contra ellos. La afirmación sigue siendo falsa.