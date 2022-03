Interpela, pero no censura: ¿Por qué el Congreso no concreta sus intentos de fiscalización contra el gobierno?

El ministro de Salud, Hernán Condori Machado, acudió al Congreso para responder a un pliego interpelatorio. | Fuente: Congreso

La interpelación del ministro de Salud, Hernán Condori Machado, y la sorpresiva decisión de la bancada de Renovación Popular —autora de la moción— de darle un mes más para que "compruebe su veracidad" luego de respuestas que el vocero Jorge Montoya calificó de "satisfactorias", debilitan las posibilidades de censura del cuestionado funcionario.



¿Cuántas veces hemos estado en esta situación desde que comenzó el gobierno de Pedro Castillo? De acuerdo con la página web oficial del Congreso de la República, se han presentado un total de 17 mociones de interpelación contra ministros de Estado. Salvo las últimas —precisamente contra Ángel Yldefonso y Hernán Condori—, todas las demás se dirigieron a funcionarios que hoy ya no forman parte del gabinete ministerial.

Tres mociones de interpelación fueron contra Juan Francisco Silva, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y dos afrontaron el exministro de Educación Carlos Gallardo, el exministro del Interior Avelino Guillén, el exministro de Energía y Minas Eduardo González Toro, entre otros.

En ninguna de estas ocasiones se procedió a la censura, sino que algunos de los ministros interpelados fueron cambiados en renovaciones de gabinete o renunciaron antes de llegar a mayores instancias. ¿Por qué si existieron ministros cuestionados desde el inicio del gobierno el Congreso nunca llegó a censurar a alguno?

La politóloga Paula Távara ofrece una respuesta: “No es que el Congreso tenga realmente una vocación de control político orientada a la fiscalización y a mejorar la calidad de la gestión pública, sino que utiliza sus formas de control político, como la interpelación a ministros específicamente, para por amenazar al Ejecutivo; pero también como una 'performance' de ser oposición, una 'performance' hacia la ciudadanía de que hace crítica... entonces cumple con lo mínimo, que es llamar al ministro [a ser interpelado]”.

Para Távara, el conjunto de acuerdos que existen no para la gobernabilidad, sino para la supervivencia de los partidos políticos, prima. Por ello no sorprende anuncios como los de Renovación Popular, que desistió de censurar. "Estamos hablando de acuerdos aparte, por fuera del espacio público, que les permiten la supervivencia y que no están orientados a gestionar de la mejor forma el Ejecutivo, sino a mostrar actuaciones de control político mínimas que cumplan con que ellos puedan decir 'nosotros sí lo llamamos [al ministro]' y no quedar como que no tomaron ninguna acción ante la crítica pública".

Ángel Yldefonso, ministro de Justicia y Derechos Humanos, también acudió al Parlamento para ser interpelado. | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA | Fotógrafo: ERNESTO ARIAS

"Moneda de intercambio"

Si hablamos de mociones de censura, en el Congreso se han presentado 13 en total. De ellas, solo 3 fueron presentadas contra ministros del gobierno: la primera en diciembre de 2021, contra el ahora exministro de Educación Carlos Gallardo Gómez.

La segunda en febrero de este año, contra Juan Francisco Silva, extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien renunció en pleno debate de su censura, el cual fue suspendido sin llegar a la votación. Estas dos fueron de autoría de la bancada de Fuerza Popular.

La tercera, liderada por la bancada de Renovación Popular, contra el ministro de Salud, fue retirada para proceder en su lugar con la interpelación de Hernán Condori Machado. Esto se debe principalmente a un "manoseo" de las herramientas de control político del Congreso, sostiene el analista político Óscar Díaz. “La figura de la interpelación y la censura se han convertido, en este Congreso, en monedas de intercambio, donde el interpelante y el interpelado negocian beneficios mutuos. Solo así se entiende cómo es posible que este Parlamento, que había sacado los dientes [contra los ministros cuestionados], termine perdonándole la vida a dos ministros que tenían que ser no solo interpelados, sino censurados”.

El 25 de noviembre de 2021, Juan Silva acudió al Congreso como Ministro de Transportes y Comunicaciones para ser interpelado. | Fuente: Congreso

Otro dato interesante es que de las 13 mociones de censura presentadas, 10 mociones de censura fueron contra la presidenta del Congreso y su Mesa Directiva. Todas fueron de autoría de congresistas de Perú Libre y al final fueron rechazadas, retiradas o no admitidas, en votaciones recordadas por finalizar con abrazos entre personajes de ideologías tan opuestas como Maricarmen Alva y Guido Bellido.

¿Por qué nunca prosperan estas mociones? "Porque los actores políticos principales, el Ejecutivo y Legislativo, son precarios. Entonces sus alianzas, ya sea una virtuosa en bien del país o una turbia, con acuerdos y prebendas, están condenadas también a ser precarias", comenta el analista político Fernando Vivas. "En esta coyuntura nótese algo: una probable discrepancia en el gabinete con respecto a qué mensaje llevar al Congreso. El premier dijo que se evaluó el adelanto de elecciones, Dina Boluarte dijo que no. No hay unidad en el bloque del Ejecutivo y una revelación de corrupción podría convertir la confrontación en el sentimiento predominante", agrega.

Los juegos políticos detrás del telón

El cálculo político del Congreso detrás de estas decisiones es una lectura que se debe hacer, comenta el analista político Fernando Tincopa. Para él, el fin principal del parlamento, a la larga, no es interpelar o censurar ministros. “Para un gran grupo de la oposición, sobre todo la oposición de derecha, el objetivo principal sigue siendo vacar al presidente. Y ese es el objetivo, incluso antes de censurar a los ministros. Es más, diría que la censura de los ministros es más bien un mecanismo a través del cual ellos creen que se pueden generar las condiciones para sostener críticas que posibiliten un mejor escenario pro vacancia", sostiene el especialista del Centro Wiñaq.

Este juego de interpelar, pero no censurar, obedecería a un plan estratégico de los congresistas, agrega Tincopa. "[Los parlamentarios] van a tratar de aplazar la mayor cantidad de tiempo posible el retiro de los ministros más cuestionados. Porque de nuevo, en esta lógica de ajedrez, la búsqueda principal es por comerse al rey y no necesariamente a los peones”.

Desde ese punto de vista, continúa Tincopa, parecen "razonables" acciones como la de Renovación Popular de tratar "dócilmente" al ministro de Salud y no censurarlo finalmente. "Están tomando una decisión para mantener la mayor cantidad de tiempo posible un pasivo como el ministro dentro del gobierno y sostener en la agenda pública las críticas por las malas designaciones del Ejecutivo. Es más, ellos pueden pensar, incluso, que retirar al ministro en este momento, puede generarles una desventaja permitiendo que se nombre a alguien que salve las críticas respecto a las designaciones".

Dentro de poco más de una semana, el Congreso debatirá la vacancia presidencial. ¿Quedará esto como una amenaza, tal como sucede con las censuras a ministros? ¿Será parte de una nueva estrategia? Atentos estaremos.