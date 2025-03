Ruth Luque asegura que "existe un ánimo" en el Congreso y el Gobierno para sacar a la Fiscal de la Nación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La congresista Ruth Luque consideró este martes que hay un ánimo del Congreso y Ejecutivo para sacar a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, del cargo. Esto a través de denuncias constitucionales contra ella.

"Me parece que lo que no le gusta a un sector del Congreso es que cuando se presenta un conjunto de denuncias (por parte de la fiscal Espinoza contra parlamentarios) la respuesta termina siendo buscar la atribución que se tiene del uso de la inhabilitación política o el manejo de la subcomisión de acusaciones constitucionales para sacarla del cargo", indicó en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

Luque recalcó que las denuncias constitucionales presentadas contra la fiscal de la Nación no tienen mayor sustento sino tienen una orientación política.

"¿Tenían esta acción en su momento contra Patricia Benavides? no la tenían, ahora la tienen con Delia Espinoza porque no les resulta cómodo. Tuvieron esa actitud con los magistrados de la JNJ hasta que terminaron su mandato, han puesto una nueva JNJ y no les dicen nada", manifestó.

Buscan conducir todas las decisiones

Luque advirtió además que existe un sector en el Parlamento que quiere controlar todas las decisiones en diferentes organismos.

"Hay un sector en el Congreso que pretende conducir absolutamente todas las decisiones, hoy en la Comisión de Constitución, sin mayor opinión de los sectores, se han modificado los plazos del cronograma electoral en un contexto de otra naturaleza se hubiera esperado que las propias entidades del sistema electoral lo hagan", puntualizó.