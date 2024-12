Ruth Luque sobre presunta red de prostitución: "Es un hecho sumamente grave que ahonda el desprestigio del Congreso"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La parlamentaria del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, se refirió a la presunta red de prostitución en el Congreso de la República y manifestó que se trata de un hecho grave que no hace más que ahondar en el desprestigio de este poder del Estado. Asimismo, indicó que es necesario llevar a cabo una investigación autónoma que pueda actuar en el menor tiempo posible.

"Este poder del Estado ha terminado desprestigiándose hasta llegar a los niveles de lo más insospechados (...). ¿Cómo no sentir vergüenza de cada escándalo que sale? Como no hay medidas de sanción ni procedimientos claros para separar las malas actuaciones, ese sentimiento crece. Y creo que la población lo expresa en las encuestas (...). Es un hecho sumamente grave que ahonda el desprestigio del Congreso de la República", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Se necesita garantizar que haya una investigación autónoma, pero además célere. Y evidentemente no pueden participar congresistas de bancadas que en este momento son parte de la Mesa Directiva, porque sino no se asegura ninguna investigación autónoma e independiente", agregó.

Pide crear comisión para investigar el caso

Más adelante, Luque pidió crear una comisión para investigar el caso de la presunta red de prostitución y así determinar la responsabilidad política, que debe complementarse con las diligencias iniciadas por la Fiscalía por la vía penal.

"Me parece importante la investigación de oficio que esté iniciando la Fiscalía para determinar realmente cuál es el nivel de responsabilidad e involucramiento de trabajadores de distintos niveles. Sin embargo, sí creo que falta un aspecto, que es precisamente lo político. Y es por eso que yo he transmitido un oficio dirigido al presidente del Congreso y a todos los miembros de la Mesa Directiva para determinar si hay o no participación de congresistas en un hecho tan grave", aseveró.

"La otra opción que también he planteado es que se forme un grupo de manera inmediata y que haya una decisión política para que, luego de emitidas las recomendaciones y conclusiones, estas puedan ser asumidas y vinculantes a cualquier decisión política. Me parece que esta es la manera más razonable en la que se puede actuar", finalizó.