Sada Goray: allegado aseguró que empresaria sí se reunió con el congresista Darwin Espinoza

El ingeniero pesquero Juan Ricardo Torres Cubas, un allegado de Sada Goray, aseguró que la empresaria sí se reunió con el congresista Darwin Espinoza en el 2021. Así lo dio a conocer el programa Punto Final.

Según el dominical, Torres Cubas es un hombre de extrema confianza del empresario Fernando Pazos Huayamares, socio de la empresaria, hoy en prisión, en los suspendidos proyectos del Fondo Mivivienda, Praderas de Cacatachi y Chiclayo Bonito.

Torres Cubas fue interrogado por la Fiscalía en febrero de este año respecto al supuesto millón de soles que le habría dado a Darwin Espinoza. Este hecho lo negó, pero sí admitió haberse reunido con el congresista en la casa de Sada Goray en octubre del 2021.

“De todo lo que ha descrito reconozco solo la parte donde la señora Sada Goray Chong me presentó al congresista Darwin Espinoza Vargas en su domicilio ubicado en la avenida Circunvalación Golf Los Inkas en La Molina, donde me preguntó sobre temas de venta de productos hidrobiológicos y después me retiré. No reconozco que me haya solicitado dinero ni que le haya entregado”, manifestó ante el Ministerio Público.

Darwin Espinoza le había señalado al programa dominical que jamás se había reunido con la empresaria o Luis Mesones y ni siquiera los conoce en persona.

El reportaje de Punto Final señala que esta declaración de Torres Cuba aparece en el documento fiscal de denegatoria de la colaboración eficaz a Sada Goray, emitida cuatro días antes de su detención y en el que se señala que la empresaria habría omitido información.

Durante el reportaje también se reveló que el pasado 21 de julio pasado, la defensa de Goray Chong intentará un nuevo proceso de colaboración eficaz. Ahora ella se comprometería a dar información sobre presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Producción.

Sada Goray se compromete, según el texto, a entregar información sobre reuniones asociadas a quien sería el ministro de la Producción durante el gobierno de Pedro Castillo. Según diversas fuentes vinculadas a la investigación, durante la reunión entre Goray, Darwin Espinoza y Juan Ricardo Torres, la empresaria habría propuesto a este último como titular de Produce.

La empresaria también se comprometería a contar acerca del supuesto pago del millón de soles entregado por Torres a Darwin Espinoza. La entrega del dinero se habría dado en el contexto de la dación de una ley vinculada a la pesca de atún.

Según lo que dijo Goray Chong al Ministerio Público, el dinero habría sido entregado por Torres a la empresaria, quien a su vez lo habría pasado a Espinoza Vargas en dos partes: una primera de 200 000 soles y otra de 800 000 soles.

Luis Mesones en prisión

Luis Mesones Odar, exesposo de la empresaria Sada Goray, implicado en el caso Fondo MiVivienda durante el gobierno de Pedro Castillo, fue recluido en el establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro, ubicado en San Juan de Lurigancho.



El empresario fue trasladado hasta ese penal para afrontar la investigación preparatoria que se le inició bajo mandato de prisión preventiva por 30 meses que le impuso el juez Raúl Justiniano dentro de este caso.