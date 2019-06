La parlamentaria se pronunció respecto de la postura de su bancada de cara a las elecciones para la nueva Mesa Directiva. | Fuente: Andina

La parlamentaria Luz Salgado (Fuerza Popular) negó este martes que el fujimorismo haya acordado no presentar una candidatura a la Presidencia de la Mesa Directiva del Parlamento para solo tentar dos vicepresidencias en este poder del Estado.

En declaraciones a la prensa, la legisladora dijo desconocer el origen de esa información y aseguró que no han acordado nada a nivel de bancada. Rechazó también que en el fujimorismo exista una cúpula que tome estas decisiones.

“No sé quién puede haber dado esa información, puesto que nosotros no nos hemos reunido ni a nivel de voceros ni a nivel de bancada (…) Nosotros decidimos las cosas en bancada, aquí no hay ninguna cúpula que tome determinaciones y ese tema no se ha tocado”, sostuvo Salgado.

No descarta aspiración a Presidencia de Mesa Directiva

Según precisó, el tema de la Mesa Directiva siempre se define en el mes de julio y no antes, pues se trata de un tema delicado. En esa línea, la congresista dijo que aún es temprano para hablar de la postura que tomará Fuerza Popular.

"Hay muchas cosas que discutir y esto se tiene que ver a nivel de bancada y ahí se toman las decisiones, así que no nos quiten tan rápido la aspiración de tener una presidencia", dijo.

Lista multipartidaria

Las declaraciones de salgado se dan luego de que el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, comentara que su agrupación parlamentaria no había descartado presentar una lista multipartidaria para la elección de la Mesa Directiva de la próxima legislatura que podría incluso estar presidida por un legislador de otra bancada.

“Así como podríamos presentar una mesa multipartidaria, incluso podría tratarse de una mesa que no esté presidida por Fuerza Popular y nosotros la podríamos impulsar. Esto no está descartado y está dentro de las posibilidades”, dijo Tubino a la agencia Andina.