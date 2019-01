Daniel Salaverry durante un evento en el Congreso de la República. | Fuente: Foto: Congreso de la República

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, se pronunció la tarde de este jueves luego de que la bancada de Fuerza Popular anunciara que ha decidido retirar la moción de censura en su contra.



"Todas las fuerza políticas del Congreso debemos trabajar juntos para impulsar las reformas y leyes que el país requiere. Las sesiones plenarias se continuarán realizando respetando el Reglamento como siempre ha ocurrido en mi gestión como presidente del Congreso", dijo a través de su cuenta de Twitter.

A través de un comunicado, la bancada de Fuerza Popular indicó que esta medida fue tomada tras mantener una reunión con Daniel Salaverry en la que "ha manifestado su compromiso de respetar el Reglamento de este poder del Estado".

En horas de la mañana, la vocera alterna del grupo parlamentario naranja, Luz Salgado, admitió que su bancada no contaba con los votos necesarios para censurar a Salaverry.

"Estamos solos, sabemos que no tenemos los votos, pero estamos defendiendo nuestro honor como congresistas y, sobre todo, que se aplique la norma porque si no se le va a seguir escapando de las manos si no aplica el reglamento del Congreso", declaró a RPP.