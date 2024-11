Salhuana dice que supuestos audios de Santiváñez relacionados a Vladimir Cerrón deben ser "materia de investigación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se pronunció este lunes respecto a los nuevos audios revelados por el dominical Cuarto Poder, que comprometerían al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, con el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Dicho programa periodístico dio a conocer una grabación realizada, el pasado 21 de mayo, por el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como 'Culebra', en la que supuestamente se escucharía a Santiváñez Antúnez señalar que dos generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) y otro en situación de retiro estarían implicados en la protección de Cerrón Rojas.

"La información que yo tengo (ininteligible) es que hay dos generales que están protegiendo a Cerrón. En actividad. Pero hay dos este (ininteligible) generales y un general en retiro que ha sido Digimin. Monar”, se escucha en el referido registro.

El reportaje indicó que Monar sería Sergio Monar Moyoli, un general PNP en retiro que fue director general de la Digimin del Mininter entre el 1 de diciembre de 2023 y el marzo de 2024.

Según el propio Monar, su labor consistió en apoyar en la inteligencia policial para la búsqueda, ubicación y captura de Vladimir Cerrón. Además, indicó que la Digimin estuvo presente en el operativo en Mikonos del pasado 16 de enero y que conoció a Santiváñez antes de que fuera designado ministro del Interior.

"Tendrá que ser materia de investigación"

Al respecto, el titular del Parlamento consideró que estos nuevos audios deberán ser investigados no solo por el Ministerio Público, sino también por la Comisión de Fiscalización del Congreso.

"De ser cierto, sería bastante grave esta situación. He escuchado al señor ministro declarar en la ciudad de Cusco, obviamente niega estas versiones. En todo caso, tendrá que ser materia de investigación, tanto en el Ministerio Público como en la Comisión de Fiscalización", resaltó.

Cabe indicar que, esta mañana, Juan José Santiváñez se refirió a estos nuevos audios indicando que son falsos y criticando al medio en que fueron difundidos.

"Nuevamente, como refrito, acaban de sacar unos supuestos audios que me atribuyen a mí con este policía o agente ‘Culebra’, que yo he desestimado, he dicho claramente que son falsos. Pero bueno, nuevamente, cada domingo, nos tienen acostumbrados a darle tribuna a audios y dichos que son manifiestamente (…) no solo desconocidos por mi persona, sino que no son ciertos, tienen la forma de hacer su rating", sostuvo.

“Son defensores de la caviarada, eso es lo que es Cuarto Poder, un defensor de la caviarada. Al final, saldrán las cosas como tienen que salir (…) Eso demuestra que hay medios de comunicación contaminados por la caviarada”, remarcó.

Santiváñez rechazó la autenticidad de estos nuevos audiosFuente: Mininter

¿Por qué aún no se ha dado a la Comisión de Fiscalización atribuciones de comisión investigadora?

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos (Podemos) ha indicado en reiteradas ocasiones que ha solicitado que el pleno apruebe atribuciones de comisión investigadora a su grupo de trabajo. Dicha propuesta, según dijo, iba a ser abordada en la sesión del último jueves; sin embargo, esto no ocurrió.

Al respecto, Eduardo Salhuana señaló que aún no se aborda este punto porque no fue ponderado como prioridad número uno por la bancada de Burgos Oliveros.

“En el pleno se ven los proyectos de ley y las mociones de acuerdo al pedido de los portavoces y hacemos rondas por bancadas parlamentarias (…), y así van rotando los proyectos de ley y las mociones, y los portavoces, de los dos o tres proyectos que nos priorizan, los días lunes (...), ellos nos señalan cuáles son sus prioridades uno, dos y tres", explicó.

"En el caso de la bancada del parlamentario (José Burgos) nos señaló que la prioridad era otra moción y que, por consiguiente, esa era la segunda. Yo no puedo alterar el orden señalado por los propios portavoces, yo me ciño por las decisiones de ellos", agregó.

Cabe indicar que Juan Burgos acusó al titular del Parlamento de proteger a Dina Boluarte en el caso 'Cofre'.

"Eduardo Salhuana simplemente me ha dicho que no lo ha priorizado mi vocero; entonces, no le quiere dar la oportunidad de discutirse (...) Probablemente, (su interés es) la protección que se tiene que hacerle a la señora Dina Boluarte", indicó.

Al respecto, el presidente del Legislativo indicó: "Yo creo que no hay que llegar a ese tipo de atribuciones. Creo que hay que seguir el reglamento del Congreso, todas las bancadas actuamos a través de nuestros voceros, de nuestros portavoces, y lo que hace la mesa es coordinar estrictamente la agenda con ellos".