Trabajadores del Banco de la Nación anuncian paro de 24 horas para este lunes: alegan presunta injerencia política y corrupción

Dos sindicatos de trabajadores del Banco de la Nación anunciaron que este lunes, 4 de noviembre, realizarán un paro de 24 horas a nivel nacional. Se trata del Sindicato Unitario de Trabajadores del Banco de la Nación (Sutban) y del Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de la Nación (Sinatban) que, según sus dirigentes, entre ambos agrupan más de 3 000 trabajadores en un promedio de 600 oficinas en todo el país.

Sus secretarios generales, Jorge Peña y Jesús Cáceres, respectivamente, indicaron que la medida de fuerza es motivada por una supuesta injerencia política del Gobierno sobre la entidad, presuntos actos de corrupción y una demanda de aumento de sueldos. En esa línea, anunciaron que habrá un "un cierre total de puertas" en los locales donde operan sus afiliados.

¿Cuáles son sus fundamentos? Esto dijeron al respecto.

Estarían "obligando" al banco a prestar millonarias cifras de dinero para Petroperú y la compra de aviones FAP

Jorge Peña, secretario general de Sutban, indicó que la injerencia política del Gobierno se manifiesta en que estaría "obligando" a la entidad a prestarle dinero a Petroperú, comprometiendo casi el 70 % del patrimonio del Banco de la Nación. Cabe indicar que dicha entidad bancaria, según la ley, "opera con autonomía económica, financiera y administrativa".

"Estamos rechazando los decretos supremos que emite el Gobierno obligando al Banco de la Nación a prestarle dinero a Petroperú, lo cual pone en riesgo nuestro patrimonio y los índices financieros que están muy bien en el banco. Con esto no queremos decir que estamos señalando algo en contra de Petroperú, creemos que es el propio Gobierno quien debe financiar directamente a Petroperú, que también es una empresa estatal necesaria para el país", sostuvo.

"[Se ha transferido], más o menos, el 70 % de nuestro patrimonio; es decir, 1 200 millones de dólares prestados a Petroperú para la reactivación, son préstamos. Lo que nosotros pedimos es que sea directamente el Estado quien financie la reactivación de Petroperú", añadió.

Sin embargo, según Jesús Cáceres, secretario general de Sinatban, este no sería el único préstamo millonario que el Ejecutivo habría obtenido del banco estatal, sino que también estaría aplicando la misma figura para la compra de aviones para la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

"El Gobierno, mediante los decretos de urgencia, viene prácticamente obligando al Banco de la Nación a que preste millonadas de dólares. Tenemos que han salido 500 millones de dólares, así como ha salido 850 millones de dólares para Petroperú, una empresa que prácticamente está quebrada", resaltó.

"Asimismo, están saliendo de las arcas del Banco de la Nación 3 500 millones para la compra de los aviones de la FAP. Yo creo que esto trae como consecuencia que se ponga en peligro la estabilidad y el patrimonio del Banco de la Nación. Esas son las razones por las que nosotros, como sindicatos, estamos defendiendo el bienestar de nuestro banco", apuntó.

Los dirigentes acusaron que el Gobierno estaría "obligando" al Banco de la Nación a prestarle millonarias cifras de dinero. Fuente: Andina

Respecto a los presuntos actos de corrupción, Jorge Peña acusó al Gobierno de estar destinando un monto de S/40 millones para el alquiler, por tres años, de un local para almacenar su computadora central, "cuando tiene locales en diversos lugares de Lima" que podría utilizar para ese fin.

"El Banco de la Nación, en estos momentos, está trasladando su computador central alterno a un hosting privado, pagando 40 millones de soles por tres años, cuando tiene locales en diversos lugares de Lima, donde puede colocar su hosting y nos puede salir por mucho menos de la tercera parte", sostuvo.

"Nosotros tenemos en Lima diversos lugares donde se puede construir, se necesita un área menor de 200 metros cuadrados y que costaría menos de la tercera parte y por siempre. Este alquiler es por 3 años, esto ya lo hemos advertido al presidente del Directorio hace más de un año para que se construya el local para el computador alterno, y no se ha hecho", agregó.

Asimismo, el secretario general del Sutban señaló que, por la entidad bancaria, "estamos pagando la transacción financiera más cara del mundo".

"Estamos pagando 127 000 soles por una transacción. Es decir, usted retira 10 soles y el Banco de la Nación está pagando 127 000 soles a una empresa; esto por el aplicativo Cuenta DNI que no funciona, que no se utiliza. Esto debe investigarse", acotó.

El secretario general del Sutban dijo que se está invirtiendo una importante suma de dinero por el aplicativo Cuenta DNI "que no funciona".Fuente: Andina

Jesús Cáceres: Doce gerentes del banco se aumentaron a sí mismos el sueldo

Jesús Cáceres, secretario general de Sinatban, remarcó que también están solicitando el aumento de los sueldos de los trabajadores, los cuales, según dijo, han perdido capacidad adquisitiva.

"Queremos rechazar algunas informaciones que han salido en algunos medios amarillentos que señalan que los trabajadores del Banco de la Nación estamos muy bien pagados y que ganamos más de 100 000 soles. Eso es totalmente falso, no ganamos ni el 40 % de lo que señalan, al año. El técnico 1, un trabajador con carrera universitaria, está ganando S/2 401, ese es nuestro sueldo", indicó.

"En la última década, hemos perdido el 50 % de nuestra capacidad adquisitiva; es decir, ahora podemos comprar la mitad de lo que podíamos comprar hace 50 años. Lo que pedimos es recuperar en algo nuestra capacidad adquisitiva. El Estado les está aumentando S/100 a los trabajadores estatales, les está aumentando S/400 a los maestros", agregó.

Cáceres señaló que los trabajadores han pedido en reiteradas ocasiones a la administración del banco que presupueste un aumento de sueldos, pero que no han tenido respuesta positiva.

"Durante estos meses, hemos venido pidiendo a la administración del banco que presupueste la remuneración de los trabajadores del Banco de la Nación; asimismo, se le ha venido solicitando, desde el mes de mayo, que también presupueste y poder ser acreedores del vale alimentario. Nosotros no comprometemos al erario nacional, nosotros generamos nuestras propias utilidades y de eso queremos que salgan buenas remuneraciones y buenos sueldos para los trabajadores", relató.

En ese sentido, acusó que doce gerentes se habrían aumentado a sí mismos el sueldo en S/3 000.

"Es de conocimiento público que se ha nombrado 12 gerentes y ellos se han aumentado 3000 soles. Ahora, el presidente del Directorio está ganando sobre S/30 000 [y] un gerente está sacando S/19 000; y para los trabajadores del banco, que son el motor, el trabajo para conseguir estas utilidades, que el 2023 ha sido más de S/1 200 millones de utilidades, nada", subrayó.

Finalmente, el dirigente indicó que ayer, jueves, acudieron al Ministerio de Trabajo para tratar de llegar a un acuerdo con el banco, pero que el Directorio "no ha enviado a representantes con poder de decisión, ha enviado a apoderados, funcionarios, que no tienen ningún nivel de solución".

"No fue ningún gerente, tampoco han llevado ninguna propuesta de solución. Los trabajadores estamos dispuestos al diálogo y hemos venido dialogando durante meses; sin embargo, nunca hemos recibido una propuesta de solución, siempre hemos recibido ‘vamos a estudiarlo, vamos a verlo, vamos a consultarlo con Fonafe’, y no hay solución. Los trabajadores estamos cansados, indignados, más aún cuando el presidente del Directorio señala, en todas las agencias, que somos trabajadores muy bien pagados, y eso no es la realidad", resaltó.

"Realmente, la indignación de los trabajadores es grande, porque estamos ganando la mitad de lo que ganábamos hace 10 años. No alcanza el sueldo para la comida, para los estudios, nos endeudamos y eso es bastante duro", puntualizó.