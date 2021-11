El legislador oficialista consideró que será responsabilidad del mandatario si continúa con prácticas de otros Gobiernos que perjudican a la ciudadanía. | Fuente: Congreso/Andina

Segundo Montallvo, parlamentario de Perú Libre, pidió este lunes que se investigue de forma exhaustiva si el presidente Pedro Castillo o el Gobierno han incurrido en actos de corrupción tras la difusión de reuniones secretas que habría mantenido el mandatario en una vivienda del distrito de Breña.

En declaraciones a RPP Noticias, el legislador consideró que sería responsabilidad del propio Pedro Castillo si decide continuar prácticas de Gobiernos anteriores que finalmente terminan perjudicando a la gente. En esa línea, pidió al Poder Judicial y Fiscalía que investiguen lo sucedido.

“Que se haga una investigación exhaustiva y si hay responsabilidad, que se aplique todo el peso de la ley. Nosotros no estamos aquí para defender a ningún presunto corrupto, entonces eso lo determinará la Fiscalía y el Poder Judicial”, sostuvo.

Respuesta a ministro de Salud

El congresista también se pronunció sobre las declaraciones del ministro de Salud, Hernando Cevallos, quien justificó las reuniones del mandatario y dijo que no siempre tenían que ser públicas. Según indicó, no se puede defender una actitud que no muestra transparencia.

“Me parece que, si nosotros vamos a defender a alguien que no está mostrando transparencia, entonces somos cómplices. No puedo defender yo a quien esté en algo ilícito”, manifestó el legislador oficialista.

Reuniones

Según un reporte del dominical Cuarto Poder, el mandatario ha tenido diversas reuniones en secreto con diversos funcionarios, además de empresarios, en la vivienda que utilizó luego de que pasara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

Todos los encuentros fueron captados entre octubre y noviembre, las imágenes del dominical muestran vehículos del despacho presidencial llegaban durante la noche y al menos una vez se pudo captar al presidente descender de un auto e ingresar a la vivienda.

Esto pese a que Contraloría General de la República advirtió que el mandatario habría vulnerado la ley que regula la gestión de intereses en la administración pública al mantener reuniones fuera de Palacio de Gobierno.

