Once congresistas no han presentado proyectos de Ley propios en lo que va de su gestión

Once congresistas no presentaron ningún Proyecto de Ley en lo que va del periodo parlamentario. | Fuente: Andina

Once congresistas no han presentado, hasta el cierre de este informe, una sola iniciativa de ley propia desde que ingresaron al Congreso. Entre ellos se encuentran legisladores de Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular, Avanza País y Somos Perú.

Guido Bellido, Guillermo Bermejo, Janet Rivas, Elías Varas y Lucinda Vásquez son los parlamentarios del partido oficialista que no tienen Proyectos de Ley propios. sin embargo, sí han participado en numerosas propuestas colectivas.

Por su parte, la bancada de Fuerza Popular es la segunda que tiene congresistas que, si bien son nombrado como coautores en Proyectos de Ley grupales, no tienen iniciativas propias. Aquí encontramos a Raúl Huamán, Mery Infantes y Ana Obando.

La lista completa la cierran José Arriola de Acción Popular; José Williams de Avanza País; y Héctor Valer de Somos Perú. ¿Cuán importante es el indicador del número de proyectos propios presentados por un congresista?

Congresistas que no han presentado iniciativas propias hasta el momento: Guido Bellido (Perú Libre) Guillermo Bermejo (Perú Libre) Janet Rivas Chacara (Perú Libre) Elías Varas Meléndez (Perú Libre) Lucinda Vásquez Vela (Perú Libre) Raúl Huamán Coronado (Fuerza Popular) Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular) Ana Obando Morgan (Fuerza Popular) José Alberto Arriola Tueros (Acción Popular) Jose Williams Zapata (Avanza País) Hector Valer Pinto (Somos Perú)

Si bien el número de Proyectos de Ley presentados es un indicador del trabajo de un legislador, se debe retirar la idea de que los congresistas sean máquinas de hacer leyes. "[Que un congresista no tenga ningún Proyecto de Ley] puede deberse a diversas razones. Pueden estar más enfocados en otras funciones del Parlamento. De hecho se incentiva a que los Proyectos de Ley tengan un tiempo importante de identificación del problema, de hablar con la ciudadanía que se vería afectada... es importante que no se generen Proyectos de Ley por grandes cantidades, sino por buena calidad", sostiene la politóloga Katherine Zegarra.

La labor parlamentaria, por otro lado, no debería evaluarse solamente desde el punto de vista de la producción legislativa. Más bien, se trata de observar si aquellos proyectos que presentan o en los que participan los congresistas son realmente relevantes. "Con eso no quiere decir que los congresistas no tengan que rendir cuentas, pues tienen que mostrarse proactivos y tener iniciativas que estén apoyando o impulsando. Creo que lo importante en este momento particular es ver cuáles son las prioridades [temática] que los congresistas están impulsando", comenta el analista político Santiago Mariani.

Un Congreso inexperto

La experiencia de un legislador y el nivel de los asesores parlamentarios que contrata también influye en la producción de un legislador, afirma el analista político Andrés Gómez de la Torre. "Para los congresistas nuevos las curvas de aprendizajes son complejas. Estamos en el inicio de un período legislativo. Hay que recordar que si bien la función legislativa es más visible, la tarea de fiscalización no es menos importante. Habría que ver, por ejemplo, el tema de las comisiones investigadoras y los grupos de trabajo parlamentario, cómo se han instituido... es decir, hay muchos ángulos de medición de la eficacia de la labor parlamentaria".

Los Proyectos de Ley son importantes no solo porque demuestran el trabajo de los congresistas, sino también porque reflejan sus intereses; y si estos coinciden con el de aquellos peruanos que, con sus votos, los llevaron al Parlamento.