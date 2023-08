Sigrid Bazán responde al alcalde de Comas: “El principio de autoridad parte por poner orden frente a la delincuencia”

La congresista de la bancada de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, deploró la “actitud violenta” de parte de ciertas personas allegadas a la gestión de Ulises Villegas Rojas, alcalde del distrito limeño de Comas por Somos Perú, cuando acudió a la sede municipal junto a miembros del Frente de Comerciantes y Emprendedores que buscan formalizarse.



La política de izquierda explicó en el programa Todo se sabe de RPP TV que envió hace dos semanas un oficio a la comuna en el que pide una reunión con el burgomaestre, con el fin de que atienda, escuche y dé respuesta a las demandas de 17 asociaciones de vendedores ambulantes.



“Ellos quieren vender en un lugar más seguro, quieren contribuir con el distrito, pero no perder su trabajo ni que vengan los serenos y se lleven sus mercancías”, señaló la legisladora, a la vez que recordó que entre sus labores está no solo la de fiscalizar y realizar visitas inopinadas, sino también la de “enlace de organizaciones sociales con sus autoridades”.



Denuncia una "emboscada"

Sigrid Bazán contó también que una mujer, identificada como Ana Beatriz García Silva, tuvo “toda la facilidad” para aproximarse a ella y agredirla verbalmente. “En el 2018 aparece como subgerente en la Subgerencia de Trámite Documentario [de la comuna de Comas]”, apuntó, precisando que fue militante de Acción Popular; luego intentó afiliarse a Somos Perú, partido al que pertenece el alcalde Ulises Villegas.



“Me empieza a insultar y viene el jefe de Seguridad de la municipalidad y no hace absolutamente nada. Y los serenazgos que estaban ahí les cierran el paso a mis asesores y dejan a la señora acercarme a cinco centímetros a gritarme al rostro”, relató.

“Esto comenzó con violencia verbal y, gracias a Dios, no ha pasado a violencia física, porque, las actitudes matonescas que yo he visto el día de hoy, nunca [las he presenciado] en ninguna municipalidad”, expresó. Y remarcó: “Entonces, sí se ha sentido como una emboscada al final”.



Finalmente, la parlamentaria Sigrid Bazán le envió un mensaje al alcalde de Ulises Villegas Rojas: “El principio de autoridad no me lo tiene que demostrar a mí, el principio de autoridad parte por poner orden frente a la delincuencia en su distrito, por poder sacar a la informalidad de las calles y ponerlos en orden dentro de los registros municipales, darles las facilidades a que los comerciantes no ensucien, tenga un lugar [para trabajar formalmente]. Si esto implica algún tipo de negociación, tiene toda mi disponibilidad”.