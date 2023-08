Sigrid Bazán denunció que personal de la Municipalidad de Comas le habría impedido cumplir con labor fiscalizadora

La congresista de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, denunció a través de sus redes sociales que personal de la Municipalidad de Comas le habría impedido cumplir con su función fiscalizadora y de representación dentro del local edil.

Según indicó en un video que grabó dentro del municipio, un funcionario la habría agredido y, tras ello, subió a una planta superior del edificio. Sin embargo, personal de Serenazgo con el rostro cubierto se habría apostado en las escaleras, cortando el paso de la parlamentaria e impidiendo que pueda identificar al presunto agresor.

"Había tenido una reunión con el gerente. Había pedido esa reunión hace dos semanas y quiero subir a identificar a un señor que trabaja para el Área de Imagen en la municipalidad y me han traído a los serenazgos de Comas. No puedo subir a identificar a la persona que me ha agredido porque me han mandado a toda esta seguridad", dijo Bazán.

"No puedo subir a identificar a la persona que me ha estado grabando durante más de media hora en una reunión con el gerente porque me han enviado a todas estas personas y me han cerrado la puerta en la Municipalidad de Comas", agregó.

La congresista explicó que acudió al municipio "junto a miembros del Frente de Comerciantes y Emprendedores del distrito de Comas" que buscaban entablar un diálogo para formalizarse.

"Pero ¿qué recibimos? Trato hostil de su personal, a pesar de haber gestionado la reunión desde hace casi dos semanas. ¡Una total falta de respeto! Lamentamos la poca disposición de la comuna para abrir el diálogo y buscar una solución para estos comerciantes", indicó en Twitter.

Congreso se pronuncia

Tras hacerse públicos estos actos, la bancada de Sigrid Bazán rechazó la actuación del personal de la Municipalidad de Comas y exhortó "a la Mesa Directiva a defender las prerrogativas de los parlamentarios".

Ante ello, el Congreso de la República recordó en Twitter la normativa referente a la actividad de los congresistas.

"Según lo establecido en el artículo 23, inciso f, del Reglamento del Congreso, que tiene fuerza de ley, los congresistas están para atender las denuncias debidamente sustentadas de la población y fiscalizar a las autoridades para contribuir a mediar entre los ciudadanos", señaló la cuenta del Parlamento.

"Para el cumplimiento de esta obligación, los titulares de las entidades de la administración pública, dentro del marco de la ley, deben brindar las facilidades del caso", puntualizó.

#CongresoInforma I Según lo establecido en el artículo 23, inciso f, del Reglamento del Congreso, que tiene fuerza de ley, los congresistas están para atender las denuncias debidamente sustentadas de la población y fiscalizar a las autoridades para contribuir a mediar entre los… https://t.co/HF5w5tl8Ay — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 21, 2023

La respuesta del alcalde

A través de su cuenta de Tik Tok, el alcalde de Comas, Ulises Villegas, difundió otros videos de los hechos en los cuales se ve a personal no identificado insultando de "terrorista" a la congresista Bazán.

Además, la locución de dicho registro audiovisual indica que la parlamentaria debió haber atendido a los comerciantes en "su despacho" o su vivienda.

"Tus invitados, genial; pero atiéndelos en tu despacho o tu depa nuevo (...) Aquí en Comas se le atendió como una vecina más, en Comas nadie tiene corona. Sigrid Bazán se autoinvitó a la Municipalidad de Comas misma 'Casa de Magaly' abogando por la informalidad", señaló dicha locución.

Al cierre de esta nota, la Municipalidad de Comas no emitió ningún comunicado ni pronunciamiento oficial sobre los actos que denunció la congresista Bazán.