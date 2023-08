Alejandro Soto: ¿será prioridad de la Comisión de Ética abordar denuncias contra el presidente del Congreso?

Congreso El presidente del Congreso anunció el último viernes que se allanaba a la investigación de la Comisión de Ética

El pasado viernes, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, adelantó la conferencia de prensa - inicialmente programada para el 28 de este mes - en la que dio sus descargos respecto a los cuestionamientos en su contra.

En su alocución, el titular del Parlamento anunció su decisión de presentarse "voluntariamente" a la Comisión de Ética del Congreso para ser investigado, aunque precisó que solo pueden hacerlo por hechos cometidos durante su ejercicio legislativo.

"Esta comisión solo puede investigarme (...) por mi actuación como congresista desde el 27 de julio de 2021 en adelante (...) No van a investigar si construí, hace 10 años atrás, una casa en Yucay o no; no van a investigar si prescribió o no un delito, si vendí o no vendí un terreno de mi propiedad. Lo cierto es que yo no tengo ninguna investigación en agravio del Estado", refirió.

Así las cosas, cabe preguntarse si dicha comisión especial tendrá como prioridad abordar los casos de quien tiene la más alta investidura dentro del Legislativo. Sobre ello, RPP Noticias conversó con Diego Bazán (Avanza País) y Álex Paredes (Bloque Magisterial), integrantes de ese grupo de trabajo.

Diego Bazán: "Existe un orden de llegada de los casos"

El parlamentario Diego Bazán, quien fue propuesto por su bancada para presidir la Comisión de Ética, indicó que dicho grupo de trabajo se instalará mañana lunes y se procederá a la elección del presidente.

Tras ello, indicó que abordarán la agenda pendiente "por orden de llegada" y resaltó la disposición del presidente del Legislativo para allanarse a la investigación.

"Todos los casos en Ética son importantes y existe un orden de llegada en los casos. Yo saludo que el presidente del Congreso se haya allanado a la Comisión de Ética. En ese sentido, nos ahorra el trabajo porque, si el presidente no se allanaba, yo iba a solicitar que el tema se vea de oficio porque considero importante que se esclarezca esta situación, que se investigue hasta el final", sostuvo.

En ese sentido, señaló que, en la primera sesión, corresponderá "que la mesa directiva de la comisión dé cuenta de esta situación y luego se inicie el proceso indagatorio". Además, subrayó que se debe respetar "el debido proceso".

"Hay que recordar que un procedimiento de la Comisión de Ética, según reglamento, va a durar, por lo menos, un par de meses, esto no es sencillo", refirió.

"Yo como miembro doy la garantía de que no se alarguen los procesos, sino que todo se haga tal como corresponde. En la Comisión de Ética hay, por lo menos, 8 o 9 casos importantísimos que involucran a los llamados 'mochasueldos' y que deben verse también como prioridad", agregó.

Asimismo, Bazán Calderón remarcó que el presidente del Legislativo es un congresista y que la normativa de la comisión no distingue procesos diferenciados por ejercer dicho cargo.

"No se trata de que sea o no presidente del Congreso, se trata de un congresista que debe ser procesado como tal. El reglamento no distingue si se ocupa la presidencia del Congreso. Se tienen que respetar los plazos, lo vamos a hacer", indicó.

Finalmente, el congresista de Avanza País señaló que "de determinarse responsabilidad" en el titular del Parlamento, "se tiene que evaluar su permanencia".

"Ojo, de determinarse responsabilidad. Todos los casos tienen que investigarse y no por tratarse del presidente del Congreso vamos a dilatar tiempos ni determinar sanciones que no corresponden", puntualizó.

Diego Bazán resaltó que la comisión "respetará los plazos" en cada caso que abordaráFuente: Congreso de la República

Álex Paredes: Sus argumentos "deben ser corroborados con documentos"

Por su parte, el congresista Álex Paredes resaltó que lo dicho por el presidente del Parlamento en la conferencia de prensa "debe ser corroborado con documentos".

"A lo manifestado por el presidente del Congreso, lo que tendríamos que tener a la mano son los medios probatorios para hacer el análisis, la interpretación apegada al código que tenemos, al reglamento, y a algunos elementos legales del ordenamiento jurídico que van a tener que utilizarse para valorar", refirió.

"Nosotros hemos escuchado, es su dicho. Ahora, hay que corroborarlo con documentos. Él ha mostrado los documentos y hay que tenerlos a la mano para valorarlos y luego aparejarlos con lo que tenemos en el Código de Ética y el reglamento (…) En base a eso, se tiene que procesar el caso como cualquiera de los que estamos encontrando en la Comisión de Ética", agregó.

Por otro lado, subrayó que "los actos públicos" de quienes integran dicho grupo de trabajo "pueden ser materia de crítica, pero hay que entender que uno tiene como sustento el Código de Ética Parlamentaria y, en base a eso, se tratan los casos que puedan llegar producto de denuncias y acciones de oficio".