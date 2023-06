Somos Perú está a favor de interpelar a la ministra Rosa Gutiérrez, aseguró su vocero

Congreso Jerí consideró oportuno el archivamiento de la denuncia contra Dina Boluarte porque "ya un curso de investigación"

El vocero de Somos Perú, José Jerí, señaló que su bancada está de acuerdo con votar a favor de interpelar a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, por su responsabilidad en el manejo de la epidemia del dengue en el país. Además, consideró que sería un "camino lógico" pedir su salida del cargo.

"Nosotros ya desde la asistencia del día martes a la Comisión de Salud de parte de la señora ministra sí estamos totalmente disconformes con la actuación que ha venido desempeñando. En este momento sí estaríamos de acuerdo (con interpelarla). Hay una inconformidad con la actuación. Estamos decepcionados de cómo se ha venido manejando y el camino lógico sería (pedir su renuncia)", dijo en Ampliación de Noticias.

Por otro lado, no estuvo a favor de la interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, debido a los motivos de las pesquisas.

"Nuestra bancada sobre eso ha mostrado una postura que no estamos de acuerdo por el motivo por el que se le investiga al ministro de Energía y Minas", agregó.

Ley mordaza

Con respecto a la denominada 'Ley mordaza', que se encuentra en agenda (pero no en la agenda prioritaria), Jerí manifestó que está en desacuerdo con la propuesta. No obstante, estimó necesario realizar actualizaciones a los supuestos sobre difamación, calumnia e injuria.

"La posición de la bancada es que hemos dejado en libertad a nuestros integrantes y tenemos diferentes criterios de votación. En mi caso no voté. No estuve a favor de una ley que sancionara de esta manera los supuestos de difamación, calumnia y lo demás. Yo sí considero que es necesario una actualización de los supuestos. Lo que discrepo es que sea una pena mayor. Pueden ser otras medidas de naturaleza económica. Yo no puedo estar votando a favor de algo que no creo y que no estoy convencido que sea la mejor manera", aseveró.

Denuncias archivada contra Dina Boluarte

Finalmente, precisó que el archivamiento de las denuncias constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte está bien sustentado, pues ya la investigación tiene un curso.

"Sobre la situación en concreto, considero que eso tiene ya un curso de investigación. Los argumentos que yo considero y que ha tomado la Comisión Permanente para archivar es que, finalmente, la mayoría votó a favor de su archivamiento, lo cual no quiere decir que las demás investigaciones se trunquen", culminó.