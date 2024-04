Trabajadora que denunció a Edgar Tello por recorte de sueldo pidió a Ética revisar informe que recomienda archivar el caso

Marie Silva Uriarte, trabajadora que denunció al legislador del Bloque Magisterial, Edgar Tello, por recorte de sueldo, hostigamiento laboral y degradación de puesto, se refirió al preinforme de la Comisión de Ética que recomendaba archivar dicha acusación y que no pudo ser debatido este lunes por falta de quorum.

En ese sentido, manifestó que en su caso le convino que dicha sesión se haya suspendido, pues le dio tiempo para enviar una carta al referido grupo de trabajo resaltando -según dijo- vicios y mentiras en la elaboración del informe.

“A mí me llego el informe el sábado, este preinforme, el cual sigo pensando que puede ser apócrifo porque prefiero que sea así, está lleno de vicios y la parte fundamental, que es lo que yo denuncié, el tema de recorte de sueldo y degradación de puesto no ha sido considerado”, indicó en el programa Nunca es tarde de RPP.

Asimismo, expresó su sorpresa por el resultado de la investigación dado que difiere en gran medida con el realizado por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

“En mi caso hubo ya un pronunciamiento con un acta de sanción de parte de Sunafil donde el informe, que es algo de 108 páginas, dice que he sido degrada, hostigada y discriminada”, acotó.

“Le he pedido de manera oficial a la comisión de que lo revise nuevamente y que tome el informe de Sunafil porque allí dice dodo, seis meses duró la investigación para que finalmente termine dando una sanción”, refirió.

Pide que caso pase a Comisión de Acusaciones Constitucionales

Expresó, además., que la Comisión de Ética en el preinforme “están dando a entender que yo habría fabricado todo esto y que me he querido aprovechar de la situación para quedarme en el Congreso”.

“Tengo 22 años de mi vida trabajando allí y jamás he tenido que utilizar algo parecido, es una bajeza, las pruebas están y que no lo hayan valorado, ese no es mi problema”, aseveró.

Por último, afirmó que le gustaría que el caso de Edgar Tello pase a la Comisión de Acusaciones Constitucionales.

“Los 120 días [de sanción] para mí no es tan alentador porque sé que terminarán pagando los trabajadores esa penalidad, pero sí me gustaría que pase a la Comisión de Acusaciones Constitucionales”, finalizó.