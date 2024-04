Diego Bazán: "Existen elementos de convicción que probarían responsabilidad de Darwin Espinoza"

Diego Bazán, presidente de la comisión de Ética, recalcó que este jueves se verá el caso del parlamentario Darwin Espinoza en una sesión extraordinaria y consideró que hay tres puntos claves a investigar sobre el presunto uso de recursos públicos para inscribir su partido político.

"Existen elementos de convicción que determinarían aparentemente una responsabilidad ahí. En primer lugar hay tres variables que se deberían investigar: el mal uso de la plataforma del Reniec, el mal uso de los trabajadores en horario laboral y el mal uso de recursos del Congreso, en este caso del papel", sostuvo el legislador en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Bazán también dijo estar avergonzado de lo sucedido ayer, luego que la comisión de Ética no sesionara por falta de quorum. Al respecto, enfatizó que los congresistas deben acostumbrarse a ir presencialmente al Parlamento.

"Yo no voy a retroceder en mi posición de sesionar en forma presencial. En la comisión de Ética se debaten temas importantísimos en donde los reflectores del país están puestos. Temas que vinculan al comportamiento de los congresistas... Tienen que acostumbrarse a venir y cumplir con su labor en el Parlamento", enfatizó.

Por otro lado, negó que en el grupo de Ética haya un tipo de blindaje para ningún congresista. En ese sentido, afirmó que tuvo que

enfrentar a sus propios amigos en el Legislativo al aplicar sanciones.

"Yo trato de buscar justicia, muchos de ellos son mis amigos parlamentarios y no tengo ningún reparo para sancionarlos, eso queda claro. Incluso me he peleado con congresistas que han sido mis amigos como Lizarzaburu, con el que tengo una buena amistad, pero tiene la más alta sanción en la comisión de Ética", expresó Bazán.

"Me parece prematura una vacancia"

Diego Bazán manifestó que si el Ministerio Público determina una responsabilidad que complique la situación de Dina Boluarte por el caso Rolex él será uno de los primeros en apoyar una salida de la presidenta, pero mientras tanto no apoyará una vacancia.

"Hoy la situación me parece prematuro y por eso voté en contra de la moción de vacancia que se presentó hace unas semanas atrás", puntualizó.