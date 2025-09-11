Últimas Noticias
Susel Paredes anuncia que recolectará firmas para presentar moción de censura contra el ministro del Interior

Susel Paredes, en las instalaciones del Congreso de la República.
Susel Paredes, en las instalaciones del Congreso de la República. | Fuente: Congreso de la República/Ministerio del Interior
Redacción RPP

Redacción RPP

·

Carlos Malaver acudió hoy al Congreso para responder un pliego interpelatorio sobre su desempeño en el cargo y las medidas aplicadas en contra de la creciente inseguridad ciudadana.

La congresista Susel Paredes, de la bancada Bloque Democrático Popular, anunció que recolectará las firmas necesarias para presentar una moción de censura en contra del ministro del Interior, Carlos Malaver.

“Ya sabemos quién va a firmar y quién no. Igual yo hago mis esfuerzos, porque soy representante del 98 % que desprecia a Dina Boluarte”, declaró en entrevista con RPP.

El alto funcionario del Ejecutivo acudió este jueves al Congreso para responder un pliego interpelatorio de 22 preguntas sobre su desempeño en el cargo y las medidas nacionales y sectoriales aplicadas contra la creciente ola de extorsión y sicariato en el país.

Durante su intervención, Malaver señaló que, desde el 14 de mayo a la fecha, el personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha logrado la desarticulación de 4 482 bandas delictivas y 78 organizaciones criminales.

El ministro Malaver destacó la puesta en marcha del piloto del sistema de videovigilancia con inteligencia artificial, como parte de las estrategias del sector Interior frente a la criminalidad. Este proyecto, en su fase inicial, integra más de 3 200 cámaras de la PNP, gobiernos locales y empresas privadas.

Para fortalecer la investigación criminal en la Policía Nacional, el integrante del Ejecutivo dio cuenta sobre la próxima adquisición de maletines de geolocalización, equipos de telefonía forense, equipos de laboratorio y sistemas integrados de identificación balística.

“Hemos otorgado la buena pro de una compra internacional de 3 164 chalecos”, remarcó Malaver Odias.

Lima
