Ministro Malaver dice que los estados de emergencia "generan impacto", pero reconoce que "no son una solución definitiva"

El ministro del Interior, Carlos Malaver, acudió al pleno del Congreso para responder un pliego interpelatorio de 22 preguntas referidad a la creciente ola de inseguridad ciudadana en el país.

Al ser consultado sobre los resultados del estado de emergencia durante su gestión, Malaver precisó que ha tenido un impacto positivo en delitos como como robo y hurto. Sin embargo, en delitos como extorsión no ha tenido avances significativos, por lo que anunción que no se tiene previsto extender esta medida para Lima y Callao.

"Los estados de emergencia sí han tenido un efecto en la reducción de delitos patrimoniales como el robo y el hurto. Sin embargo, no ha generado un efecto significativo en los delitos de extorsión, los cuales requieren un efoque específico y estrategias diferenciadas para combatirlos", dijo durante su intervención.

"Los resultados demuestran que las medidas excepcionales sí generan impacto, pero también confirman que los estados de emergencia no son una solución definitiva. Por ello no se prevé una prórroga indiscriminada en Lima y Callao", agregó.

'Plan Perú Seguro'

En otro momento, mencionó que se ha fortalecido el 'Plan Perú Seguro' con la incorporación de miles de efectivos policiales enfocados en mantener la seguridad de los ciudadanos.

"Priorizamos en fortalecimiento del 'Plan Perú Seguro', que integra la prevención, la inteligencia, el control territorial y modernización policial para ofrecer seguridad a la ciudadanía", aseveró.

"Hemos reforzado la presencial policial en las calles. El 16 de agosto se incorporaron 4 mil 500 policias de la promoción 'Honorables', quienes ya están prestando servicio en distintas unidades a nivel nacional", culminó.