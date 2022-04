Susel Paredes, congresista del Partido Morado, señaló este viernes que ha vuelto a presentar la iniciativa para recortar el mandato presidencial y parlamentario con un adelanto de elecciones que presentó en vísperas el legislador de Perú Libre, Pasión Dávila, y que fue retirada luego de que perdiera el apoyo de sus firmantes.

“Yo he recogido el de Pasión Dávila, porque es un proyecto que le da una salida al país, no sé qué presiones habrá tenido el congresista, pero en todo caso eso no es de mi autoría, en la exposición de motivos desarrollo más el tema y lo que queremos es una salida constitucional y que genere un nuevo acuerdo para empezar de nuevo”, dijo a Nada está dicho de RPP Noticias.

En manos de Comisión de Constitución

La parlamentaria sostuvo que el proyecto debe ser derivado desde la Mesa Directiva a la Comisión de Constitución, que de aprobarlo elaboraría un dictamen para agendarlo en el Pleno.

Sin embargo, señaló que será importante ver cómo se trata la iniciativa en dicho grupo de trabajo, pues así se verá quiénes son los legisladores que están a favor de la propuesta para convocar a nuevas elecciones.

“Claro primero debe tener un dictamen de la Comisión de Constitución, pero ahí vamos a saber quién es quién, porque hay algunos que dicen sí nos vamos todos nos vamos, pero resulta que quieren que solo se vaya el presidente y no todos”, indicó.

“Hay algunos congresistas como Patricia Juárez que ha dicho que se vaya el presidente y que el Congreso se quede, pero si el Congreso tiene una desaprobación mayor que el presidente, entonces nos vamos todos, añadió.

Paquete legislativo

Paredes indicó que la iniciativa que ha presentado contiene un paquete legislativo con el que se busca establecer reglas para el próximo proceso electoral.

Según precisó, es necesario que haya un recambio generacional y por eso sostiene en el proyecto que no debe haber reelección parlamentaria ni presidencial.