Susel Paredes rechaza declaraciones de César Acuña | Fuente: Congreso/Andina

La congresista Susel Paredes (Partido Morado) criticó al líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, por señalar que su agrupación tiene, junto a otros partidos, una alianza con el Gobierno de Pedro Castillo.

"Nosotros no tenemos ningún acuerdo, ningún tipo de negociación de nada, nosotros trabajamos por una república democrática. Rectifíquese, señor Acuña, se lo exige Susel Paredes".

Así le respondió la parlamentaria al excandidato presidencial, quien aseguró que Somos Perú, Podemos Perú, Juntos por el Perú y el Partido Morado son “socios” de Perú Libre, hecho que se ha evidenciado -sostuvo- en la reciente votación de la admisión a debate de la vacancia a Pedro Castillo, que fue rechazada.

“Se ha transparentado quiénes son los socios de Perú Libre. Los socios de Perú Libre son Somos Perú, ya no lo puede negar; Podemos, que ya no lo puede negar; Juntos por el Perú, que no lo puede negar; y el Partido Morado”, dijo Acuña Peralta.

“Solamente quiero rogar a Dios que no vayan a levantar al país, que no sean los grandes socios de levantar al país”, manifestó.

Rechazan moción de vacancia

En vísperas, el pleno del Congreso rechazó la admisión a debate de la moción de vacancia presidencial, con 46 votos a favor, 76 en contra y 4 abstenciones.

Pese a que Alianza para el Progreso (APP) votó mayoritariamente en contra de la propuesta, César Acuña dijo que su partido no tiene una alianza con el Gobierno.

Al respecto, señaló que cuando se reunió con el presidente Pedro Castillo le recomendó que acuda al Congreso y no envíe a un abogado en su representación, en la eventualidad de que la moción sea aprobada, hecho que finalmente no ocurrió.