Susel Paredes: Regidores que aprobaron peajes durante gestión de Villarán ahora están en el Congreso

La funcionaria municipal comentó que los regidores que ahora están en el Congreso debieron investigar a fondo los contratos. | Fuente: RPP Noticias

La gerenta de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Victoria, Susel Paredes, se pronunció este viernes sobre la responsabilidad que tuvieron los regidores en la gestión de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, respecto de los contratos por peajes con Odebrecht y OAS.

En declaraciones al programa Nada está dicho de RPP, la funcionaria comentó que los regidores que trataron el tema de los contratos de las vías debieron leer lo que aprobaban y que, en todo caso, si no estaban de acuerdo pudieron solicitar una comisión investigadora. Agregó que ahora algunos de los regidores de la gestión de Villarán se encuentran en el Congreso y podrían dar información sobre las decisiones que se tomaron.

“Hay por ahí en el Congreso varios que han sido regidores, entonces habrán leído lo que aprobaron, porque eso no lo aprueba la alcaldesa sola, lo aprueba con los regidores y eran muy cercanos. Yo como gerenta chambeaba en la calle y no tomaba ninguna decisión para que aprueben ningún documento, pero los que estaban en el Congreso aprobaron, entonces sería bueno pedir su opinión, no en mala leche; sino que ellos tienen información sobre las que se tomaron decisiones”, comentó.

Sobre responsabilidad de accesitarios

De acuerdo con el Ministerio Público, Susana Villarán entregó la obra Vías Nuevas de Lima concesionaria Rutas de Lima, de la empresa Odebrecht a cambio de financiamiento para su campaña del ‘No’ a la revocatoria. Además, amplió el plazo de concesión de Línea Amarilla con una adenda a favor de OAS.

Al respecto, Paredes comentó que tras la revocatoria ingresaron los accesitarios de los regidores, quienes se encargaron de la segunda parte del Concejo Municipal. Sobre ellos, la funcionaria de La Victoria también cuestionó que no se hayan pronunciado.

“En la revocatoria la revocatoria no era solo contra la alcaldesa, era contra la alcaldesa y todos sus regidores, al punto que quedó solo Susana y Hernán Núñez. Después entran los accesitarios que están en la segunda parte del Concejo y ¿esos investigaron, hicieron una comisión investigadora para ver qué pasaba con las licitaciones, estaban de acuerdo con que hubiera más peajes?”, sostuvo.

Paredes también se refirió a los exgerentes Gabriel Prado y José Miguel Castro, quienes consideró que “fueron una influencia nefasta” para la exalcaldesa de Lima. Sin embargo, dijo que Villarán es una persona “inteligente, grande y adulta y tomó una mala decisión”.