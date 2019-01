Entrevista con la congresista Tamar Arimborgo en RRP. | Fuente: RPP

La congresista de Fuerza Popular Tamar Arimborgo, consideró no se debería "incentivar" en los centros educativos lo que denominó el "pensamiento homosexual".

Durante una entrevista en Nada Está Dicho en RPP Noticias, el conductor Jaime Chincha le preguntó en su rol de educadora cómo afrontaría un problema de bullying a un menor que tiene una orientación no heterosexual. Ella respondió que debe "enseñarle que además de cualquier actitud que tenga, él es persona, tiene valores, que se valore". Luego acotó que los valores deben ser los mismos para todos los niños en la clase.

Ante ello, Jaime Chincha le recordó que no todos los niños son iguales ni tienen las mismas necesidades. "¿Y por ello tengo que tratar de incentivar este pensamiento homosexual en mi niño? No, tengo que enseñar con total apertura porque una clase no es solamente para este niño", rebatió Arimborgo.

"Además, dentro de la misma clase, tengo niños de diferentes credos, tengo niños de diferente origen cultural, tengo que tener cuidado al momento de enseñar", añadió y descartó que su proyecto tenga una motivación religiosa.

En suma, afirmó que "es ilógico entrar en un discusión sobre la diversidad de género que existe cuando hay otras necesidades más claras en un salón de clases".

"Da cáncer"

De otro lado, Arimborgo lamentó que "intentaran minimizar" su proyecto y se reafirmó en su posición de que la homosexualidad puede derivar en enfermedades como el cáncer y el sida.

"No lo digo yo, lo dice el Colegio Americano de Pediatría. Si ellos lo dicen y yo [lo] recogí en mi proyecto, es porque ellos sustentan mi proyecto y creo que firmemente que a eso conlleva, en eso decanta, que da cáncer".

La congresista intentó explicar cómo la orientación sexual lleva a desarrollar estas enfermedades y señaló que la supuesta disforia provocada por la homosexualidad lleva a emplear bloqueadoras hormonales, cuyos componentes son cancerígenos.

No obstante, señaló que planea mejorar su proyecto e incluir más bibliografía: "Gracias a toda esta suerte de concertación de los medios para hacer famoso este proyecto, he juntado mayor información".

"Este proyecto de ley va a ser una iniciativa legislativa del pueblo, porque estoy poniendo más sustento. Voy a seguir recibiendo las criticas, voy a mejorarlo", añadió.