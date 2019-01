Tamar Arimborgo: las polémicas frases con las que defiende su proyecto de ley sobre el enfoque de género

La congresista Tamar Arimborgo (Fuerza Popular) defendió su polémico proyecto de ley para excluir la "ideología de género" de las políticas públicas dirigidas a niños y adolescentes y reconoció reconoció que "veía venir" las críticas que recibió tras exponer dentro de sus efectos negativos en los menores a enfermedades como el sida y el cáncer.

"Acá se ha tratado de inclinarse hacia una 'palabrita' o frase que yo he sacado del Colegio Americano de Pediatras y lo he puesto en la fundamentación del proyecto. Se han ido por la tangente, han intentado desvirtuar el proyecto", señaló en entrevista con RPP Noticias.



"Cuando hay personas con un pensamiento distinto nos dicen que promueven el odio. Si yo no comparto la posición del lobby LGTB, si no comparto el enfoque de género -que para mí es un maquillaje- me van a decir que promuevo el odio", agregó.

En otro momento, la legisladora fujimorista calificó como "confusión" al proceso que enfrentan las personas que se descubren homosexuales. Arimborgo -quien se identificó como una docente de carrera- señaló que en su experiencia, el trato con un adolescente que manifiesta su homosexualidad es "orientarlo" y demostrarle los "pro y contra".