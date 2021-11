Al igual que el presidente, los congresistas también han cumplido 100 días en el cargo. | Fuente: Andina

Más de 450 Proyectos de Ley han sido presentados en el Congreso versión 2021-2026. Hasta el cierre de este informe, solo 12— aproximadamente el 3%— fueron publicados en El Peruano, la mayoría de ellos apurados por la coyuntura (mecanismos de regulación de la cuestión de confianza, elección de magistrados del Tribunal Constitucional, destino final de los cadáveres de condenados por terrorismo, suspensión de las primarias en las Elecciones 2022, entre otros).

"Hay que recordar siempre que en términos de legislación es mucho más importante la calidad que la cantidad. Los primeros Proyectos de Ley que presentan los parlamentarios tienden a dar una perspectiva inicial sobre cuáles son sus principales temas de agenda", sostiene la politóloga Katherine Zegarra. "Cuando hablamos de 100 días de gobierno perdidos con Pedro Castillo, también deberíamos decir que son 100 días perdidos en el Congreso de la República", agrega el analista político Oscar Díaz, quien agrega: "si revisamos la cantidad de propuestas de Ley de los partidos, veremos que son básicamente propuestas que lindan con el populismo o que buscan cambiar la Constitución".

Por su parte, Fernando Tincopa, especialista del Centro Wiñaq, agrega que "las propuestas analizadas representan lo que les interesa a los congresistas en el corto plazo, y esto grafica el alto nivel de condicionamiento que tiene la coyuntura sobre el Legislativo".

Completan este pequeño porcentaje la designación de Julio Velarde como presidente del BCR y la aprobación de la agenda legislativa 2021-2022 del Parlamento, aprobaciones mínimas y necesarias para que el Congreso continúe en funciones. Por lo demás, en la mayoría de propuestas realizadas por los integrantes de las bancadas, tenemos indicadores claros del rumbo legislativo que cada uno de ellas ha emprendido.

Los especialistas coinciden en que el Congreso parece estar más dispuesto a resolver problemas coyunturales que en trabajar en problemas sistemáticos del país. Pero, ¿qué nos dicen los Proyectos de Ley presentados hasta el momento? A continuación los revisamos bancada por bancada.

Bancadas con más Proyectos de Ley en lo que va del 2021: Perú Libre (100 PL) Acción Popular (95 PL) Podemos Perú (49 PL) Avanza País (43 PL) Fuerza Popular (40 PL) Alianza Para el Progreso (39 PL) Juntos Por el Perú (39 PL) Renovación Popular (31 PL) Somos Perú-Partido Morado (18 PL)

La bancada oficialista tiene especial interés en promover leyes que tienen que ver con la educación. Ha propuesto incorporar a los profesores de Educación Básica Regular a la Reforma Magisterial, modificar la Ley General de Educación para establecer currículos regionales, que los socios de la Derrama Magisterial puedan retirar el 50% de sus fondos hasta una UIT, pago de CTS a profesores y una Ley que deroga artículos de la Ley de Reforma Magisterial.

"No sorprende que Perú Libre presente Proyectos de Ley que tienen que ver con la regulación de la educación, pues tiene un número importante de parlamentarios que pertenecen al magisterio", sostiene Katherine Zegarra.

Por supuesto, también propone Proyectos de Ley de Reforma Constitucional, uno específico para cambiar la Constitución, proponer una Asamblea Constituyente, etcétera.

También se han presentado propuestas sobre la educación superior, como tres leyes para que los profesores sin maestría puedan seguir dictando clases, una para determinar el ingreso libre a universidades, dos para que las universidades sin fines de lucro y con licencia denegada tengan un seguimiento especial, y además propone crear la Universidad Intercultural Aymara.

Por otro lado, también han presentado un conjunto de propuestas que, de acuerdo a los analistas consultados, podrían entrar en una sección 'asistencialista'. Otorgar ayuda económica a menores de edad en orfandad por COVID-19, aumentar la pensión mínima y la de viudez de la ONP y otra que prohíbe la tercerización laboral.

Llama la atención una Ley que concede amnistía a las autoridades y miembros de pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas, nativas, rondas campesinas y urbanas que hayan sido denunciados, investigados, procesados o condenados en el ejercicio de su labor.



Fernando Tincopa llama la atención sobre un tema en particular. "La bancada no parece ser un articulador de las propuestas económicas del Ejecutivo. Es decir, muchas de las propuestas económicas no tienen un correlato en el Parlamento, y esto es llamativo porque no se le ve muy interesada a la bancada llevar a la práctica las propuestas con algún Proyecto de Ley que implementen este tipo de medidas".

Dos de los 12 proyectos aprobados hasta el momento en el Congreso son de la bancada acciopopulista y tienen que ver, por un lado, con la interpretación de la Cuestión de Confianza; y por el otro, con la eliminación de las primarias para las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

"Del análisis de los proyectos se desprende que parece ser que las agendas de Acción Popular y Alianza Para el Progreso parecen ser muy importantes. Porque en aquellos puntos en que ambos tengan coincidencias, sean aquellos en los que tendrán mayor viabilidad en el Parlamento", sostiene Fernando Tincopa.

Un especial interés tiene la bancada por las propuestas de educación, en especial las que tienen que ver de alguna manera con la Ley Universitaria. En total tienen 9 proyectos sobre el tema: proponen crear dos universidades más (la Universidad Nacional de Ciencias de la Salud y la Universidad Intercultural Aymara), una Ley para crear un plazo de emergencia para las universidades privadas sin fines de lucro con licencia denegada por la Sunedu, incentivos para que las universidades nacionales creen más filiales y también plantean ampliar el plazo para que los profesores universitarios dicten cátedra sin tener maestría (requisito planteado por la Ley Universitaria) hasta el 2026 (actualmente el plazo vence el 30 de noviembre próximo). Adicionalmente, proponen extender el bachillerato automático para estudiantes universitarios durante el Estado de Emergencia por la COVID-19.

El partido naranja tiene hasta 7 proyectos en la Comisión de Constitución, que preside la también fujimorista Patricia Juárez. La mayoría tienen que ver con modificaciones a artículos con el fin de regular la cuestión de confianza, el ejercicio del nombramiento de ministros por el Ejecutivo, requisitos para ser ministro y Presidente del Consejo de Ministros, etcétera. Además, en uno de sus Proyectos de Ley propone modificar artículos para regular los derechos de participación y control ciudadano, específicamente regulan la reforma constitucional y la improcedencia de referéndum. Incluso proponen reformar artículos referidos al voto de censura, la crisis total del gabinete y disolución del Congreso.

"Hay varias propuestas [no solo en esta bancada] que tienen que ver con interpretaciones auténticas de la Constitución que en realidad no deberían ser la prioridad, si tenemos en cuenta que el Perú está atravesando la peor crisis sanitaria y económica de los últimos años. Cuando uno lee estos Proyectos de Ley piensa que los parlamentarios están en otro país, en otro año y que no enfrentan lo que debería ser su preocupación principal", comenta Oscar Díaz.

Llaman la atención una propuesta de Nueva Ley de Rondas Campesinas (que en campaña fue más bien bandera del ahora presidente Pedro Castillo), una Ley que crea el canon para el pueblo (propuesta de campaña de Keiko Fujimori) y una modificación al reglamento del Congreso para que la semana de representación de los legisladores no sea solo en su región, sino en cualquier parte del Perú.

"En el caso de Fuerza Popular es evidente que lo que buscan es restringir el poder de Pedro Castillo y el Ejecutivo, y lo hacen a través de legislar sobre temas como las rondas campesinas, pero con el objetivo de impedir que el gobierno las instrumentalice para su propio beneficio", dice Fernando Tincopa.

Sobre educación, Fuerza Popular también se ha sumado a la propuesta de extender el bachillerato automático hasta el 2023.

La bancada de Perú Libre en el Congreso ha votado dividida en más de una ocasión. | Fuente: Andina

La bancada del partido de Rafael López Aliaga ha presentado un Proyecto de Ley que dispone la prórroga de títulos habilitantes relacionados a la prestación de servicio de transporte regular y especial de personas para Lima y Callao. En concreto, que las combis y coaster continúen circulando en la ciudad, una propuesta por la que ya se ha criticado duramente al actual Ministro de Transportes, Juan Francisco Silva, por ir en contra de la reforma del transporte.

En el plano educativo, la bancada plantea, al igual que los fujimoristas, la extensión del bachillerato automático hasta el 2023; declarar de interés nacional crear nuevas universidades públicas y ampliar el plazo para que los docentes sin maestría continúen dictando hasta el 2022.

"Ajustar requisitos de Ley para elegir funcionarios o crear nuevas oportunidades... ese tipo de propuestas suelen darse en muchos Congresos, sin embargo, es discutible la necesidad de crear universidades en lugar de fortalecer las que ya existen", comenta Katherine Zegarra.

Proponen además la expulsión inmediata de extranjeros en caso de flagrancia, establecer cadena perpetua por delitos cometidos contra la administración pública, y declarar el 3 de abril como el Día Nacional de Lucha Contra el Terrorismo.

Por lo demás, han sumado Proyectos de Ley que tienen que ver con incorporar requisitos para nombrar ministros de Estado, establecer plazos para la designación de magistrados del Tribunal Constitucional y prohibir contratar con el Estado a procesados o sentenciados por delitos de corrupción.

"Renovación Popular evidencia una clara disociación entre lo que el partido dice y lo que el partido hace porque, si bien no hablan de transportistas o universidades, sí produce Proyectos de Ley que buscan beneficiar a universidades no licenciadas, extender licencias a transportistas urbanos y cosas de ese tipo que tienen un componente clientelar y populista", comenta Fernando Tincopa.

El partido de César Acuña tiene 3 leyes aprobadas. Una vez más, todas coyunturales: una referida al destino final de los cadáveres de terroristas, la eliminación de las primarias en las Elecciones 2022 y una sobre los alcances constitucionales de la cuestión de confianza.



Llama la atención un grupo de Proyectos de Ley referidos a Gobiernos Regionales: proponen aplazar por 8 meses las deudas que los gobiernos locales tienen ante la Sunat (en el contexto de la pandemia), darles facultades para realizar acuerdos con gobiernos extranjeros, una Ley que promueve la inversión en Gobiernos Regionales en temas tecnológicos, etcétera.

Han presentado también dos propuestas referidas a las ollas comunes: una Ley que las incorpora como organizaciones sociales de base y otra que las formaliza y activa en caso de declaratoria de emergencia por desastres naturales y pandemia.

Por lo demás, destaca su propuesta para eliminar la pensión vitalicia y otros beneficios que gozan los expresidentes de la República.

La bancada de Fuerza Popular ha presentado 7 Proyectos de Ley que implican modificaciones a la Constitución. | Fuente: Andina

De los proyectos presentados por esta bancada, se ha aprobado uno referido al desarrollo del ejercicio de la cuestión de confianza.

Entre sus propuestas, se encuentra aquella que busca modificar la Constitución para restablecer el sistema bicameral en el Congreso y otra que establece requisitos para la designación de ministros de Estado y viceministros. También tienen un grupo de Leyes orientadas a beneficiar a las Mypes y permitirles activarse económicamente.

Dos proyectos aprobados tiene la bancada: la suspensión de las primarias para las Elecciones 2022 y una Ley que regula la cuestión de confianza.

Llaman la atención, además, una propuesta para establecer la libre afiliación de las AFP y otra para conformar una comisión multisectorial para establecer mecanismos de compensación a los aportantes y exaportantes de la ONP.

Al igual que Renovación Popular, Podemos Perú propone en un Proyecto de Ley la expulsión de extranjeros sentenciados por delitos o faltas, detenidos en flagrancia.

Otro grupo de propuestas ajustan los requisitos para la designación de funcionarios públicos para garantizar el nombramiento meritocrático, así como la designación de embajadores.

De esta bancada destaca el Proyecto de Ley que desarrolla el ejercicio de la causal de vacancia por permanente incapacidad física o moral del presidente. Especifican que el término se refiere a incapacidad física o mental comprobada por la autoridad de salud.

Destaca también una propuesta de reforma constitucional que propone que si se vaca al presidente de la República, también se disuelve el Congreso.

Por lo demás saltan a la vista diversos Proyectos de Ley de orden social, como una Ley de Ollas Comunes, Ley que promueve la libertad sindical, Ley para la formalización del trabajador ambulante, una Ley que establece normas para la jubilación de los trabajadores de construcción civil y la Ley de Matrimonio Igualitario.

Esta bancada conjunta tiene un proyecto aprobado, aquel que tiene que ver con la cremación de cadáveres de los principales dirigentes o cabecillas de organizaciones terroristas.



También se presentó una iniciativa que evita el conflicto de intereses en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte para que congresistas que tengan que ver con negocios educativos privados no puedan formar parte de ella.

Asimismo, al igual que las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular, propone extender el bachillerato automático. Aunque, en este caso, la propuesta es hasta 2022 o "hasta que se extienda el Estado de Emergencia".