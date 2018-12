Comentario de Letona causó risas de varios legisladores. | Fuente: Foto: Congreso

La congresista Úrsula Letona protagonizó un curioso momento durante el consejo Directivo que evalúa la formación de nuevas bancadas. La situación ocurrió cuando la legisladora, quien semanas atrás renunció a Fuerza Popular, se definió como "congresista independiente" al momento de sustentar su opinión sobre este tema. Sin embargo, este comentario generó las risas del resto de parlamentarios presentes en la sesión.

"Estoy de acuerdo, como abogada, que las sentencias se tienen que cumplir pero esta sentencia no nos permite dar un cumplimiento inmediato y lo estoy diciendo como congresista independiente, no tengo bancada", señaló Letona al referirse a al fallo del Tribunal Constitucional que permite la conformación de nuevas bancada.

De inmediato, este comentario generó las risas de varios participantes del Consejo Directivos, entre estos Maritza García, Roberto Vieira, Gino Costa, Alberto de Belaunde, Mercedes Aráoz, Alberto Quintanilla y Justiniano Apaza. Miguel Torres, quien forma parte de Fuerza Popular, también sonrió ante lo ocurrido.



Puedes ver el incidente desde el minuto 28.

Incluso, uno de los legisladores que tomó con humor lo dicho por Letona señaló "hasta tu bancada se ríe". Esto generó que Letona, respondiendo a la broma, le pidiera al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, "que ponga orden".

"Creo que es muy importante, al margen de lo que puedan entender los colegas, a quienes lamentablemente mi posición no les agrada, es que usted (Salaverry) dice en un Pleno que no hay sentencia que cumplir porque la sentencia como está redactada no se puede dar cumplimiento inmediato y a los cuatro meses resuelve en forma unilateral", dijo.