Pedro Castillo deberá defenderse de esta tercera moción de vacancia presidencial en un año | Fuente: Andina

Cuatro ministros de Estado estarán presentes este miércoles en el debate de la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo. César Landa (Relaciones Exteriores), Félix Chero (Justicia), Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo), y Alejandro Salas (Trabajo) fueron confirmados por la PCM para ir al Congreso.

La premier Betssy Chávez envió un oficio al presidente del Congreso para indicarle a los cuatro ministros que participarán en el pleno del Parlamento, aunque no se ha confirmado aún si el mismo Pedro Castillo acudirá o enviará a su abogado.

El ministro de Justicia, Félix Chero, había enfatizado que no apoyaría un eventual gobierno de la actual vicepresidenta Dina Boluarte en caso sea vacado el presidente Pedro Castillo. En declaraciones a la prensa, manifestó que la también exministra siempre aseguró que renunciaría en caso el mandatario sea destituido.

"No, definitivamente yo tengo un compromiso con el presidente de la República en democracia. Creo yo que debe respetarse los tiempos democráticos. La vicepresidenta siempre anunció que, de producirse una vacancia, ella renunciaría para dar pase a que se aplique el artículo 115 de la constitución que significa que asumiría la presidencia de la República en esta transitoriedad el titular del Congreso y se debería convocar de manera inmediata a elecciones generales", sostuvo el titular del Minjus en Palacio de Gobierno.

Presencia de presidente en duda

Benji Espinoza, abogado del presidente de la República, Pedro Castillo, indicó en la víspera que aún está en evaluación si el mandatario asistirá o no al Congreso este miércoles para defenderse ante la moción de vacancia presidencial en su contra por una supuesta incapacidad moral.

"No se ha definido, se está evaluando, se está viendo varias alternativas. Una de ellas es que participe, otra de ellas es que el doctor Palomino Manchego haga la defensa y pueda refutar los cargos que tiene esta alegada -pero para nosotros absolutamente infundada- moción de vacancia. Yo me reservo en este momento lo que he venido conversando con mi cliente", explicó el abogado a la prensa.

Perú Libre no apoyará vacancia

El vocero de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz Mamani, afirmó este lunes que su grupo parlamentario votará en contra de la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo. Esto pese a que cuatro miembros aprobaran que se admitiera a trámite esta figura.

“Vamos a votar orgánicamente todos en contra de la vacancia presidencial”, dijo en una entrevista con RPP. Detalló que esta decisión fue adoptada por unanimidad en una reunión celebrada el pasado viernes.