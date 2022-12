Sada Goray es investigada por la Fiscalía por su presunta vinculación con los miembros del "Gabinete en la Sombra" | Fuente: Composición RPP

Sada Goray, empresaria del sector inmobiliario y ex gerenta de la empresa MarkaGroup, reveló a El Comercio que entregó S/4 millones a Salatiel Marrufo, cuando éste se desempeñaba como jefe de asesores del Ministerio de Vivienda (MVCS).

Según Goray, este dinero fue requerido como un "pedido del presidente" Pedro Castillo y habría sido destinado para "armar unas bolsas" y para el pago de "una planilla para el presidente y sus hermanos".

"Si estás con nosotros, todo te va a ir bien"

La exigencia de este dinero se habría realizado el año pasado, cuando la empresa MarkaGroup participaba junto al MVCS en proyectos de vivienda a favor de comunidades en necesidad.

"Lo que ese señor (Marrufo) me pidió es que ayudara a la comunidad shipiba de Cantagallo. Armamos un equipo técnico junto con el Ministerio de Vivienda y empezamos a trabajar en favor de esa comunidad (...) Fue bien exigente en decir que era una prioridad de la primera dama de resolver el problema de las familias de Cantagallo", señaló Goray.

La empresaria indicó que conoció a Salatiel Marrugo "el 23 de agosto" del año pasado, "en una comida", y que no fue aportante de la campaña presidencial de Pedro Castillo. Sin embargo, tras el proyecto en Cantagallo, llegó otro "trabajo técnico" entre MarkaGroup y el MVCS en Huancayo. Luego de esta obra, a fines de setiembre del 2021, Marrufo le solicitó los S/4 millones "para que le vaya bien".

"Yo me encontraba en un departamento en San Isidro donde me habían invitado a conversar. Recuerdo que ese día me llené de tanto miedo que yo, que no suelo fumar en lugares cerrados, pedí prender un cigarro y mi cabeza decía: ya me fregué", relató.

"Lo que siempre me repitió durante todo este tiempo es que si estaba con ellos 'todo te va a ir bien, sino todo te va a ir mal'. Cuando empezamos a hablar de los temas de vivienda social, fue como un encantador de serpientes", agregó. Según Goray, el Gobierno hizo un "reglaje" de su comportamiento, aprovechando su interés "por la vivienda social".

"Como habíamos quedado en un pago por partes, yo le di primero S/ 200 mil y pensé que se iba a olvidar de mí. Pero me llamaba y ya conocía mi casa. Fue terrible (...) Yo tenía miedo y mi mayor preocupación era mi familia", indicó.

La empresaria señaló que llegó a cumplir con la entrega de los S/ 4 millones, que fueron entregados a través de una persona designada por Marrufo, "pero después ya hice entregas directas, porque los pagos han sido hasta los meses de junio y julio" de este año. En total, según su testimonio, fueron 7 entregas de dinero. Pero no habría sido la única cifra solicitada por el jefe de asesores del MVCS.

"Un millón de soles para evitar la primera vacancia"

Goray relató que Marrufo le solicitó también 20 mil dólares "para comprarle un carro al sobrino del presidente" y S/1 millón, a inicios de diciembre del 2021, para realizar pagos a congresistas y así evitar que se apruebe la primera moción de vacancia presidencial.

"A inicios de diciembre (del 2021), me llamó desesperadamente para decirme que necesitaba conversar conmigo (...) Me dijo que tenía que conseguirle un millón de soles. Ese millón de soles fue destinado para pagar el voto de los congresistas porque se venía la vacancia en esos días", relató.

Sin embargo, la empresaria señaló que no sabía a qué congresistas se les entregó el dinero solicitado por Marrufo.

"Le entregué el millón el día 6 de diciembre. Él me fue a buscar un día o dos días antes a mi casa. También ese dinero se lo hice entregar a través de un intermediario que, por ahora, prefiero mantener en reserva su identidad porque es materia de investigación", sostuvo,

Goray señaló que entregó el dinero "por miedo" y que renunció a la gerencia de MarkaGroup "porque me hago responsable y me siento arrepentida".

"Para mí el señor Salatiel fue puesto por el presidente y él se tiene que hacer responsable, así como yo me hice responsable de mis actos y dejé la gerencia de la empresa. Ese dinero era una planilla para él y sus hermanos y para comprar congresistas", remarcó.

La empresaria indicó que ya se encuentra colaborando con la justicia y que está dándole a la Fiscalía "toda la información que necesiten".

Investigada por la Fiscalía

Sada Goray, actualmente, se encuentra investigada por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder por su presunta vinculación con los miembros del llamado 'Gabinete en las Sombras'.

Según un reportaje del diario La República, el Gobierno presionó a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) para que la empresaria pueda disponer de un terreno que se encontraba a nombre del Estado.

El reportaje indica que, en 2019, Goray compró un terreno en Chilca por US$18.520.000; sin embargo, una parte de ese predio comprendía un area inscrita a nombre del Estado. Ante ello, la empresaria recurrió a la SBN, durante el gobierno de Francisco Sagasti, pero la entidad rechazó su pedido de "rectificación".

Sin embargo, la situación cambió a su favor durante el gobierno de Pedro Castillo. Según el reportaje, colaboradores eficaces y testigos protegidos de la Fiscalía señalan que los miembros del 'Gabinete en las Sombras' presionaron a los funcionarios de la SBN para que fallaran a favor de Goray. Esto se habría materializado cuando la entidad contrató a Flor Olivera Orellana como asesora legal de la institución. Dicha funcionaria, según La República, era socia de Goray en la Inmobiliaria Nuevo Chiclayo, empresa que comparte el mismo domicilio legal con MarkaGroup.

La abogada Flor Olivera, como asesora de la SBN, se pronunció a favor del reclamo de Sada Goray, con lo que ella, siempre según el referido medio, pudo vender en US$47.664.295 el terreno que originalmente compró a US$18.520.000.