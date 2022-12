Vacancia presidencial: el panorama previo al debate de la moción contra Pedro Castillo

En entrevista con RPP Noticias, el congresista no agrupado Edward Málaga-Trillo, impulsor de la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo, dijo que no tiene la certeza de que se puedan alcanzar los 87 votos para vacar al presidente. No obstante, dijo que, desde que se presentó la moción, vienen pasando "muchas cosas" favorables. "Se han ido acumulando evidencias cada vez más contundentes. Aun si no hubiese habido el destape de ayer (las denuncias del exjefe de la DINI), ya hay suficientes elementos para concluir que el presidente ha incurrido en esta causal de incapacidad moral permanente. Lo de ayer creo que es algo más bien para los indecisos, para quienes todavía dudan de que hemos llevado al gobierno a delincuentes que se han hecho del poder para delinquir", sostuvo.