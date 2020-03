Omar Chehade, congresista electo por Alianza para el Progreso | Fuente: RPP

Omar Chehade, congresista electo por Alianza para el Progreso

Contexto: Entrevista en RPPNoticias

Fecha de declaración: 10 de marzo del 2020

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=W1LitctpcO8&feature=youtu.be

[27:15-27:25]

NO VERIFICABLE

El congresista electo por Alianza para el Progreso, Omar Chehade se refirió a las acciones del gobierno para enfrentar los efectos de la enfermedad Covid-19 que se registró en nuestro país desde el último viernes. En ese contexto, dijo lo siguiente: "Las personas [...] o los muy bebés, o de la tercera edad [...], tienen mayor incidencia de mortalidad [a causa del coronavirus]”. Tras revisar reportes oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), OjoPúblico concluye que esta afirmación no es verificable.

La declaración específica del congresista Chehade figura en la siguiente transcripción:

En China, que hay 87 mil casos de infectados, la incidencia es la siguiente: [en] las personas que tienen de 50 [años] para menos, la incidencia de mortalidad es apenas 1%; de 50 a 70 [años] sube a 5%, y de 80 [años] hacia adelante, creo que es 14% a 15%. Lo que quiere decir que, las personas que tienen defensas bajas, o los muy bebés, o criaturas, o de la tercera edad [...], son las que tienen mayor incidencia de mortalidad [a causa del coronavirus].

En principio, el Covid-19 es una enfermedad infecciosa que es producida por el coronavirus. El primer brote apareció en China, país que acumula más de 3 mil fallecidos a la fecha. El último miércoles, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el Covid-19 como una pandemia, pues ha afectado a más de una docena de países en todo el mundo.

[https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses]

El 17 de febrero del 2020, se publicó el estudio The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) - China, 2020, del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (China CDC), a partir de los 72.314 casos que se registraron -desde el 31 de diciembre 2019 hasta el 11 de febrero pasado-.

De ese total, 44.672 casos fueron pacientes confirmados, de los cuales no se reportó ninguna muerte en niños menores de 9 años. Por el contrario, la tasa de mortalidad tuvo mayor concentración en pacientes de 70 a 79 años (8.0%) y de 80 años (14.8%).

[http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51]

El 24 de febrero del 2020, la revista americana Journal of the American Medical Association publicó el resumen del estudio descrito en líneas anteriores y sintetizó los casos reportados del siguiente modo:

[https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130]

Consultado para esta verificación, el médico infectólogo Eduardo Gotuzzo, investigador del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), confirmó a OjoPúblico que China no cuenta con una alta tasa de mortalidad en niños menores. “Todavía no hay ningún niño fallecido en China. Esta es una enfermedad de los abuelos, no de los niños. En los brotes epidémicos, lamentablemente, los adultos son afectados de manera temprana porque los chicos son casos secundarios. Incluso, mujeres embarazadas no reportan transmisión hacia los bebés”.

El representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Perú, Rubén Mayorga, detalló que no hay letalidad descrita en pacientes de 0 a 9 años (bebés y niños), según los estudios científicos realizados en China, que han sido consignados en este chequeo. “En realidad, no hay bebés ni niños fallecidos por coronavirus. Estamos investigando muy de cerca para ver si, efectivamente, hay letalidad de niños [en otros países], pero por el momento, esta tasa es muy baja”. A la repregunta sobre si existen estudios que expliquen la baja incidencia de muertes en menores de edad, sostuvo: “Todavía no se conocen los motivos que lo sostengan, pero la evidencia demuestra que no es el grupo más vulnerable al coronavirus”.

Report of the WHO-China Joint Mission | Fuente: Report of the WHO-China Joint Mission

De acuerdo con el informe Report of the WHO-China Joint Mission de la Organización Mundial de la Salud, los casos de niños pacientes de coronavirus son raros o leves, pues tienen una tasa del 2.4% del total de casos reportados reportados en menores de 19 años. De ese grupo, solo en algunos casos desarrollaron una enfermedad grave o crítica.

[https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf]

En ese sentido, Augusto Tarazona, infectólogo y presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú refirió que, según estudios como los citados en esta verificación, hasta la fecha, no hay un índice alto de la mortalidad en niños. “No se está dando una alta tasa de niños fallecidos por coronavirus, por alguna razón, que no está del todo claro". Al contrario, coincidió en que el sector con más víctimas está representado por adultos mayores. “La mortalidad se está dando en adultos mayores y personas que tienen enfermedades asociadas a problemas cardiacos, cardiovasculares o diabetes”.

Por su parte, el médico infectólogo Juan Celis coincidió en que aún no hay suficiente evidencia científica que explique el bajo índice de mortalidad en niños o bebés. “Por ahora la explicación es que los ancianos con otras enfermedades como diabetes, presión alta, enfermedades renales. Eso explica por qué Italia está teniendo una tasa más alta de mortalidad. Ellos tienen población más envejecida a diferencia de nosotros".

En comunicación con OjoPúblico, el congresista Chehade se ratificó en su afirmación e insistió en que los adultos mayores afectados por el coronavirus son el grupo con la mayor tasa de mortalidad. Sin embargo, evitó pronunciarse en el extremo que incluye a los bebés en esa misma categoría.

En resumen, si bien estudios académicos y oficiales reportaron que los adultos mayores portadores del virus Covid-19 son más propensos a fallecer; en el caso de los niños o bebés, no existe evidencia de que son un grupo con alta tasa de mortalidad. Sobre todo en China, el país con más de miles de afectados y fallecidos en el mundo.

En función a lo revisado, OjoPúblico concluye que la afirmación de Omar Chehade, congresista electo de Alianza para el Progreso, acerca de que "las personas [...] o los muy bebés, o de la tercera edad [...], tienen mayor incidencia de mortalidad [a causa del coronavirus], no es verificable.