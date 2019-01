Verdadero o Falso | Víctor Andrés García Belaúnde: "No ha sido allanado el local [el almacén de documentos de Odebrecht]"

Víctor Andrés García Belaúnde | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP

Víctor Andrés García Belaúnde, congresista de la República.

Contexto: entrevista en Edición Matinal de ATV

Fecha de la declaración: 16 de enero del 2019

Esto dijo García Belaúnde. | Fuente: RPP Noticias

Durante la entrevista, el congresista Víctor Andrés García Belaunde se refirió a que toda la información del caso Odebrecht está en Lima, en un depósito ubicado a 30 kilómetros de la ciudad “al que no ha llegado el señor [fiscal José Domingo] Pérez”. Entonces se produjo el siguiente diálogo:

ATV: No, ningún fiscal ha llegado…

VAGB: No ha llegado. Nosotros hemos ido al depósito. Ahí está todo [..] Y no ha sido incautado. No ha sido lacrado.

ATV: ¿No ha sido incautado? ¿No ha sido lacrado?

VAGB: No. Han podido ir los jueces y embargar todo. Como hacen un allanamien… ¡No ha sido allanado el local! Están buscando un acuerdo de colaboración eficaz con los que no están... y no tocan lo que está acá. ¡Acá está la información!

Esta afirmación no se condice con la diligencia de allanamiento con descerraje e incautación realizada en ese local en junio del 2018 por el fiscal José Castellanos Jara, de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, con una orden judicial dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.

Según reportaron entonces distintos medios, la diligencia estaba relacionada a una investigación por el presunto vínculo de Odebrecht con al ex ministro de la Producción Luis Nava Guibert y con una fundación relacionada a Pilar Nores, exesposa del expresidente Alan García.

Tras hacerse pública esa diligencia, la empresa Odebrecht confirmó que ese almacén guarda "documentos contables, societarios, contractuales, técnicos, relación de empleados, etc. de todas las obras de la empresa", de acuerdo al comunicado que envió entonces al diario El Comercio.

Odebrecht prefirió no emitir pronunciamiento alguno para esta verificación.

Por otro lado, la mencionada diligencia fue registrada en un documento de providencia suscrito el 28 de junio del 2018 por el Fiscal Provincial Hamilton Castro. En ese documento se hace mención a que la empresa Odebrecht había informado al despacho de Castro sobre la diligencia de allanamiento y descerraje e incautación en los almacenes de la empresa Polysistemas SAC que le presta servicios de custodia documental.

En el documento, el fiscal Hamilton Castro deja constancia de la existencia de un convenio preliminar suscrito entre la Fiscalía y Constructora Norberto Odebrecht S.A, sucursal Perú, por la cual la empresa se comprometía a “no deshacerse de documentación financiera, contable u otra análoga, relacionada con los hechos materia del convenio preliminar, mientras dure la investigación en el Perú”.

En el documento, el fiscal señala que un abogado de Odebrecht le había informado de que el allanamiento y la incautación de documentos ejecutada por el fiscal Castellanos tenía “efectos negativos en las respuestas de parte de la empresa y personas naturales vinculadas con ella en relación pedidos que ha formulado el equipo especial, en particular, y el Ministerio Público, en general, a través de los mecanismos de cooperación judicial internacional.

OjoPúblico se comunicó con el congresista García Belaúnde para preguntarle por el sustento de su afirmación. El parlamentario se reafirmó en su declaración, aunque reconoció que desconocía la ejecución de la diligencia fiscal mencionada líneas arriba.

“Que yo recuerde, [la Fiscalía] no ha hecho ningún allanamiento. No se ha incautado nada, no se ha allanado nada, no se ha lacrado los documentos, no se ha llevado toda la documentación al Juzgado o a la Fiscalía. Salvo que me demuestre lo contrario. Que yo sepa, no”, señaló.

Al ser consultado por los detalles de la visita que realizó con la Comisión Lava Jato, García Belaúnde dijo que no los recordaba y que tendría que consultarlo a su asesor de entonces, quien ya no labora en su despacho.

En vista de los elementos revisados para esta verificación, OjoPúblico concluye que la afirmación del congresista Víctor Andrés García Belaúnde según la cual el almacén de documentos de Odebrecht no ha sido allanado hasta el momento por la fiscalía es falsa.