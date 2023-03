Vicente Romero aseguró que acudirá al Congreso para responder a los pliegos interpelatorios | Fuente: Ministerio del Interior

El pleno del Congreso aprobó este viernes, con 70 votos a favor, 28 en contra y 3 asbtenciones, la tercera moción de interpelación contra el ministro del Interior, Vicente Romero. De esta manera, tendrá que responder sobre las muertes y heridos producto del enfrentamiento entre policías y manifestantes durante las protestas sociales iniciadas en diciembre.

La iniciativa fue planteada por el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya. El legislador la sustentó y fue aprobada en el pleno en un proceso rápido. Asimismo, se acordó que el jueves 9, desde las 3:00 p. m., concurra el ministro a responder el pliego interpelatorio.

El pleno del Congreso aprobó horas antes dos interpelaciones contra el ministro del Interior para que responda sobre la intervención de la PNP a San Marcos y en las calles de Lima; mientras que la otra se centra específicamente en la incursión de la Policía en el centro de estudios.

La primera votación se realizó con 47 votos a favor, 37 en contra y once abstenciones; mientras la segunda alcanzó 60 votos a favor, 20 en contra y nueve abstenciones. Ambos pliegos interpelatorios suman un total de 65 preguntas.

Katy Ugarte Mamani, congresista encargada de sustentar la moción 5389, señaló que la misma se centra exclusivamente en la intervención en San Marcos, reiteró que es necesario que Vicente Romero se presente ante el Pleno del Congreso para determinar “si hubo abuso de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza” durante el operativo en la ‘Decana de América'.

Vicente Romero: "Lo hice por amor al país"

El ministro del Interior, Vicente Romero, aseguró que no tendrá en problemas en responder los pliegos interpelatorios, pero precisó que una posible censura será responsabilidad de los congresistas.

"Cualquier autoridad política estamos expuestos a eso. Si me tienen que censurar, bueno, lo he hecho con el mejor afán de servir a mi país, por eso acepté esta cartera en un momento tan difícil que el país estaba viviendo. Dígame qué persona puede asumir un cargo tan duro y tan difícil en un momento complicadísimo para el país. Pero lo he hecho por amor al país", indicó el funcionario a los medios de comunicación tras un evento.

Fiscalía tomó sus declaraciones

El Ministerio Público tomó la declaración del ministro del Interior, Vicente Romero, investigado como presunto autor del delito de omisión de actos funcionales por la intervención policial a la Universidad Mayor de San Marcos, ocurrido el pasado 21 de enero.

El operativo se saldó con la detención de más de 190 personas, entre ellas muchas llegadas a Lima desde distintas regiones del país que se refugiaban en la universidad para participar en las marchas antigubernamentales que exigían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y nuevas elecciones para 2023.