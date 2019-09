Víctor Andrés García Belaunde-Martín Vizcarra | Fuente: RPP

El parlamentario Víctor Andrés García Belaunde señaló este lunes que el Congreso de la República puede investigar al presidente Martín Vizcarra por las presuntas irregularidades en la modificación de la concesión del aeropuerto de Chinchero el 2017.

En entrevista con el programa La Rotativa del Aire de RPP, el legislador de Acción Popular sostuvo que hubo una "relación directa" entre la empresa Kuntur Wasi y el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, cuando el actual Jefe de Estado era ministro de Transportes y Comunicaciones.

"En este momento (no amerita) una solicitud de vacancia (contra Martín Vizcarra). No sé si más adelante sí. Se tiene que investigar a fondo y después se verá, hay que investigar, hay demasiadas cosas raras y extrañas para dejarlas pasar", indicó.



García Belaunde recordó que "gracias a la adenda" que firma la exviceministra de Transportes, Fiorella Molinelli la empresa Kuntur Wasi cobró 260 millones de dólares al Estado.

"¿Quién firma la adenda? la señora Molinelli ¿por encargo de quién? del señor Vizcarra. Ahí está la responsabilidad", manifestó.

No insistir con diálogo



Víctor Andrés García Belaunde recomendó al presidente del Congreso, Pedro Olaechea, no insistir más para concertar un diálogo con el mandatario Martín Vizcarra. El legislador consideró que al Jefe de Estado "no le interesa" reunirse con su colega parlamentario.



"Le recomendaría a Pedro Olaechea que baje la mano porque estando así se va a cansar. No sé si tenga físico para tenerla levantada tantas semanas y días", dijo el congresista. " No podemos estar implorando, rogando y arrodillados por un diálogo que el presidente no quiere darlo", agregó.