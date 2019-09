Vicente Zeballos, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, solicitó en 2017 precisiones al Ejecutivo sobre cómo se dio la adenda con el consorcio Kuntur Wasi para la construcción del aeropuerto de Chinchero en Cusco.

De acuerdo con el dominical Panorama, el pedido de información de Zeballos fue presentado ante el Ministerio de Transportes y comunicaciones, encabezado en ese entonces por el hoy presidente Martín Vizcarra.

En su pedido, el entonces legislador de la bancada de Peruanos por el Kambio (hoy integra la Bancada Liberal) sostiene que el MTC no autorizó al banco Goldman Sachs para que solicitara la adenda.

Sin embargo, la entidad bancaria sí solicitó la adenda, por lo que el legislador requirió una aclaración del titular del MTC. Zeballos también criticó el adelanto de 40 millones que debía hacer el Estado al consorcio Kuntur Wasi, pago que no figuraba en el contrato original.

Según el dominical, el primer requerimiento del parlamentario al entonces ministro Vizcarra, forma ahora parte de la tesis de investigación de la fiscal Zoila Sueno, por la cual sostiene que la adenda no se dio de acuerdo con la ley.

Al respecto, el titular del sector Justicia precisó que la solicitud que realizó entonces responde a observaciones que realizó el entonces contralor Edgar Alarcón. Agregó que atendiendo a estas observaciones hizo el pedido de información:

Con el ánimo de estar informado les alcancé dos inquietudes:

1."Kuntur decidió negocios con Goldman; el MTC debió autorizar, de acuerdo a lo revisado, no ocurrió". Me respondieron: "Goldman cumple con los requisitos establecidos para ser Acreedor Permitido".

2."Los adelantos de obras, no se manejan en las APP". Me respondieron: "No se está adoptando un esquema que no es parte de APPs en el Perú". Respuestas amplias y técnicas, que di por conformes.