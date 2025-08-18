"Es un impresentable y un caradura": Víctor García Belaúnde cuestionó elección de Elvis Vergara como presidente de Ética

Acción Popular señaló, por su parte, que el cargo de presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria "debe recaer en un congresista que esté exento de cuestionamientos legales y éticos para preservar la imagen del Parlamento y del propio partido".

El partido Acción Popular (AP) rechazó la designación de Elvis Vergara Mendoza, investigado por la Fiscalía en el caso Los niños, como presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2025-2026.

En un comunicado, la organización política señaló que este cargo “debe recaer en un congresista que esté exento de cuestionamientos legales y éticos, para preservar la imagen del Parlamento y del propio partido”.

Vergara Mendoza fue elegido con 9 votos a favor, ninguna oposición y 1 abstención. Lo acompañarán en la mesa directiva Alex Paredes Gonzales (Somos Perú), como vicepresidente, y Pasión Dávila Atanacio, en calidad de secretario.

Acción Popular precisó que la decisión de otorgarle la presidencia a Vergara “no fue consultada con el partido”, por lo que se trata de una determinación exclusiva de la bancada. Además, reiteró que AP mantiene distancia de sus congresistas mientras no se concrete la separación definitiva de Raúl Felipe Doroteo Carbajo, acusado por su propio padre de agresión física y de apropiación ilícita de un inmueble en Pisco (región de Ica).

La Fiscalía investiga a Elvis Vergara por presunta organización criminal, tras ser señalado como parte de Los niños. Según la hipótesis fiscal, el expresidente Pedro Castillo habría encabezado esta red delictiva, integrada por congresistas y exministros, para negociar votos en el Parlamento a cambio de direccionar licitaciones y contratos en ministerios como Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Producción.

"Vergara es un impresentable y un caradura"

En declaraciones al programa Las cosas como son de RPP TV, el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde criticó duramente la elección de Vergara.

“Es una vergüenza, es como recibir una puñalada por la espalda. Vergara es un impresentable, un caradura, un sinvergüenza. No debería estar ahí, y menos aún presidir tres comisiones a la vez —Fiscalización, Ética y una que es una comisión especial—. En mis cinco años en el Parlamento nunca vi que un legislador dirija ni siquiera dos”, dijo.

García Belaúnde también recordó que Doroteo Carbajo fue expulsado de Acción Popular en julio de 2024, pero aún se mantiene en la bancada.

“La bancada está en rebeldía. Doroteo fue expulsado y sigue ahí, votando y respaldando a Vergara”, afirmó.

En ese contexto, el militante de Acción Popular instó a su partido a tomar medidas. “El próximo plenario debe aprobar que ninguno de estos personajes siniestros que apoyan a Vergara y Doroteo sea candidato a la reelección”, demandó.