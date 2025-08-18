Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

"Es un impresentable y un caradura": Víctor García Belaúnde cuestionó elección de Elvis Vergara como presidente de Ética

“Es un impresentable y un caradura”: Víctor Andrés García Belaúnde cuestiona elección de Elvis Vergara como presidente de la Comisión de Ética
Víctor Andrés García Belaúnde también criticó a quienes votaron a favor de la candidatura de Elvis Vergara Mendoza. | Fuente: RPP
Oswaldo Palacios

por Oswaldo Palacios

·

Acción Popular señaló, por su parte, que el cargo de presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria "debe recaer en un congresista que esté exento de cuestionamientos legales y éticos para preservar la imagen del Parlamento y del propio partido".

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El partido Acción Popular (AP) rechazó la designación de Elvis Vergara Mendoza, investigado por la Fiscalía en el caso Los niños, como presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2025-2026.

En un comunicado, la organización política señaló que este cargo “debe recaer en un congresista que esté exento de cuestionamientos legales y éticos, para preservar la imagen del Parlamento y del propio partido”.

Vergara Mendoza fue elegido con 9 votos a favor, ninguna oposición y 1 abstención. Lo acompañarán en la mesa directiva Alex Paredes Gonzales (Somos Perú), como vicepresidente, y Pasión Dávila Atanacio, en calidad de secretario.

Acción Popular precisó que la decisión de otorgarle la presidencia a Vergara “no fue consultada con el partido”, por lo que se trata de una determinación exclusiva de la bancada. Además, reiteró que AP mantiene distancia de sus congresistas mientras no se concrete la separación definitiva de Raúl Felipe Doroteo Carbajo, acusado por su propio padre de agresión física y de apropiación ilícita de un inmueble en Pisco (región de Ica).

La Fiscalía investiga a Elvis Vergara por presunta organización criminal, tras ser señalado como parte de Los niños. Según la hipótesis fiscal, el expresidente Pedro Castillo habría encabezado esta red delictiva, integrada por congresistas y exministros, para negociar votos en el Parlamento a cambio de direccionar licitaciones y contratos en ministerios como Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Producción.

"Vergara es un impresentable y un caradura"

En declaraciones al programa Las cosas como son de RPP TV, el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde criticó duramente la elección de Vergara.

“Es una vergüenza, es como recibir una puñalada por la espalda. Vergara es un impresentable, un caradura, un sinvergüenza. No debería estar ahí, y menos aún presidir tres comisiones a la vez —Fiscalización, Ética y una que es una comisión especial—. En mis cinco años en el Parlamento nunca vi que un legislador dirija ni siquiera dos”, dijo.

García Belaúnde también recordó que Doroteo Carbajo fue expulsado de Acción Popular en julio de 2024, pero aún se mantiene en la bancada.

“La bancada está en rebeldía. Doroteo fue expulsado y sigue ahí, votando y respaldando a Vergara”, afirmó.

En ese contexto, el militante de Acción Popular instó a su partido a tomar medidas. “El próximo plenario debe aprobar que ninguno de estos personajes siniestros que apoyan a Vergara y Doroteo sea candidato a la reelección”, demandó.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización

Informes de Fiscalización revelan que trece congresistas de distintas bancadas habrían vulnerado el principio de neutralidad a favor de sus partidos, actos prohibidos por Ley en periodo electoral. ¿Quiénes son y qué dice la Ley en estos casos? Los detalles, en este informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Víctor Andrés García Belaúnde Elvis Vergara Comisión de Ética Parlamentaria Raúl Doroteo Carbajo Congreso Acción Popular Caso Los niños

Más sobre Congreso

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA