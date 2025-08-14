Últimas Noticias
García Belaúnde sobre Martín Vizcarra: "Las pruebas son abrumadoras, no creo que se pueda salvar de la condena"

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

De acuerdo con el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde, Martín Vizcarra "ha mentido al querer demostrar su arraigo a través de un sueldo que recibiría en su partido de 18 mil soles y otros 10 mil soles de una empresa familiar".

Judiciales
00:00 · 09:14
El exparlamentario argumentó que hay indicios de un posible intento de fuga por parte de Vizcarra
El exparlamentario argumentó que hay indicios de un posible intento de fuga por parte de Vizcarra | Fuente: RPP | Fotógrafo: GRUPORPP / Carlos Lora S.

El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde se pronunció sobre la reciente decisión judicial que ordenó cinco meses de prisión preventiva contra el exmandatario Martín Vizcarra.

De acuerdo con García Belaúnde, las pruebas contra Vizcarra son "abrumadoras" y considera improbable que el expresidente pueda evitar una condena.

"Las pruebas son abrumadoras, las que hemos visto todos son abrumadoras. Los colaboradores eficaces han narrado cómo se le ha ido pagando y cómo se ha seguido la ruta del dinero. O sea, en el caso de Vizcarra como en el caso de Toledo, son abrumadoras. Así que yo no creo que se pueda salvar de una condena", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

El exparlamentario argumentó que hay indicios de un posible intento de fuga por parte de Vizcarra
El exparlamentario argumentó que hay indicios de un posible intento de fuga por parte de Vizcarra | Fuente: RPP

Medida contra Martín Vizcarra es "razonable", según García Belaunde

En otro momento, García Belaúnde expresó sus reservas respecto al uso excesivo de las prisiones preventivas. Sin embargo, en este caso específico calificó la medida de "razonable" dadas las circunstancias, pues Vizcarra habría mentido sobre su arraigo laboral, presentando información falsa sobre su sueldo y otros ingresos económicos.

"Él ha mentido en el sentido de que ha querido demostrar su arraigo a través de un sueldo que recibiría en su partido de 18 mil soles y otros 10 mil soles de una empresa familiar", afirmó el excongresista. Esta información, que según García Belaúnde es falsa, generó sospechas tanto en el juez como en el fiscal encargados del caso.

Finalmente, el exparlamentario argumentó que hay indicios de un posible intento de fuga por parte de Vizcarra, citando sus "sospechosos" viajes a las fronteras del país. "Se le ha pasado en las últimas semanas viajando a las fronteras, casi como turista, usando una avioneta que le cuesta 15 mil soles el viaje", culminó.

Víctor Andrés García Belaunde Martín Vizcarra

