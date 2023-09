Carlos Anderson sobre caso Polay: "El hecho que haya sido admitida no significa que tenga el soporte de la CIDH"

El congresista Carlos Anderson cuestionó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya admitido a trámite la demanda de un grupo de personas a favor del cabecilla terrorista Víctor Polay Campos. Sin embargo, consideró no creer que la misma tenga el apoyo de la entidad supranacional.

"Lamentó que la CIDH haya admitido una denuncia de esta naturaleza de este personaje como el señor Polay, que tiene tanta sangre en sus manos porque no debemos olvidar que se trata de una persona que asesinó, secuestró y que torturó. El hecho que haya sido admitida no significa que tenga el soporte de la CIDH; me parecería escandaloso que así fuera", manifestó en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Carlos Anderson manifestó también que no le parece correcto esas opiniones sobre la salida del Perú deba de la CIDH. En ese sentido, recordó que hay personas quienes deben recurrir a instancias internacionales para conseguir justicia.

"El Estado debe defenderse bien, lo que no me parece es que haya voces que digan: 'Hay que salir de esa porquería' y cosas por el estilo. Yo creo que las entidades supranacionales son necesarias en la medida que tengamos todavía un estado débil, que no defiende y no asegura los derechos así que conocemos cantidad de casos de peruanos que han debido de ir a fueros internacionales para hacer valer sus derechos", añadió.



Caso Polay

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el año pasado un proceso supranacional interpuesto por un grupo de personas a favor del terrorista del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polar Campos. Según la demanda, este personaje fue condenado por el delito de terrorismo violando su derecho al principio de legalidad y a las garantías judiciales; además que las condiciones carcelarias que se le impusieron afectaron su integridad personal.

La comisión puede señalar una solución amistosa entre la parte demandante y el Estado Peruano. Si esta alternativa no prospera, deberá determinar si hubo o no violación de derechos humanos y emitir recomendaciones.

Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, informó que se activará un grupo de trabajo intersectorial para mejorar la defensa jurídica del país.

"Hemos decidido activar el grupo de trabajo intersectorial para la defensa jurídica del Estado en caso de terrorismo ante el Sistema Interamericano Protección de los Derechos Humanos. Vamos convocar a todas las instancias y poderes públicos del Estado para reuniones bimensuales de coordinación y planificación para la defensa del Estado. Esta institución ya existía desde el 2015 y lo que haremos es reforzarla para una mejor defensa de los intereses del Perú", informó el premier en conferencia de prensa.