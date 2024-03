José Cueto asegura que su bancada respaldará la censura del ministro del Interior

José Cueto, legislador de Renovación Popular, indicó este lunes que su agrupación parlamentaria ha decidido respaldar la moción de censura que se presente contra el ministro del Interior, Víctor Torres, por la falta de resultados en la lucha contra la delincuencia a nivel nacional.

En declaraciones a Las cosas como son de RPP, el parlamentario señaló que hubiera sido ideal que la presidenta Dina Boluarte aprovechara el cambio del Gabinete Ministerial para buscar un reemplazo en dicho sector; sin embargo, decidieron mantenerlo. En ese sentido sostuvo que falta estrategia en el Ministerio del Interior y que Víctor Torres no ha podido implementarla.

“Lo ideal hubiera sido que él dé un paso al costado aprovechando el cambio de Gabinete, pero no, lo están respaldando, y qué bien, pero nosotros hemos dicho como bancada que sí vamos a respaldar una moción de censura contra el ministro. Vamos a respaldar, no vamos a promoverla, porque ya hay una moción ahí en camino y seguramente cuando me llegue la firmaré o si ya tiene los votos, la respaldaremos”, dijo.

Cuestionamientos por inasistencia de legisladores a interpelación

El congresista también cuestionó la inasistencia de sus colegas a la interpelación que se realizó al ministro Víctor Torres el pasado jueves en el Pleno del Congreso. Según precisó muchos de los parlamentarios que presentaron la moción no acudieron para escuchar las respuestas del titular del sector Interior, algo que calificó como una falta de respeto.

“Como le dije al ministro es para mí una falta de respeto, porque cuando el señor estaba respondiendo ni siquiera los que habían hecho la interpelación estaban, no había nadie (…) muchos de los congresistas que firmaron la interpelación ni siquiera estaban ahí. No es posible, a mí personalmente y lo he vuelto a decir y lo seguiré diciendo, a pesar de que muchos de mis compañeros no estén de acuerdo, tenemos que estar ahí, para eso vamos”, sostuvo.

En esa línea, el legislador dijo que es partidario de que todos los congresistas deban acudir a los Plenos, mientras que la virtualidad solo se mantenga para el trabajo que realicen las comisiones en el Parlamento, pues muchas veces las sesiones de estas se juntan.

Interpelación de Víctor Torres

Durante su presentación en el Pleno del Congreso el jueves pasado para responder a los pliegos interpelatorios que elaboró el Legislativo, el ministro del Interior, Víctor Torres, pidió perdón a las personas que hayan sido víctimas de robos, asaltos, secuestros o extorsiones, pero dijo que espera mantenerse en el cargo para continuar la lucha contra la delincuencia, pues aseguró que esta problemática no se resolverá con un cambio de ministro, pues se requiere estabilidad.

“No podemos ocultar nuestro más profundo pesar y solidaridad con todas las víctimas que a diario sufren con la delincuencia y la criminalidad (…) Por eso ofrezco mis más sinceras disculpas, si en este tiempo no hemos podido erradicar este execrable flagelo y pido perdón a los miles de peruanos que hayan sido víctimas de robos y asaltos, secuestro y extorsiones, estafas y otros delitos que seguiremos combatiendo con todo rigor y sin contemplaciones”, dijo.

Luego de ello, diversos parlamentarios indicaron que se estaba recolectando firmas para presentar una moción de censura contra el titular del sector Interior. Una de ellas fue Susel Paredes (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), quien reveló que se sumó a la iniciativa de su colega Kira Alcarraz (Podemos Perú).

Al respecto, el titular del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, señaló que de momento el Congreso no tiene el número de firmas necesarias para presentar la censura del ministro del Interior, Víctor Torres, quien acudió al Pleno el pasado jueves para ser interpelado, por lo que le reiteró su apoyo.