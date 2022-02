Acción Popular pide una mesa de trabajo con el Poder Ejecutivo. | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

El congresista Elvis Vergara, vocero de la bancada de Acción Popular, destacó la mesa de diálogo propuesta por su partido al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para abordar la crisis política que vive el país. El documento, que lleva la firma del vocero, destaca la necesidad de entablar una mesa de trabajo con el Poder Ejecutivo.

"Sabemos que en el Congreso existe un sector de congresistas que está impulsando la vacancia desde hace mucho tiempo. De hecho, ya hubo un intento de moción de vacancia que finalmente fue rechazado. Independientemente, estemos o no a favor, somos conscientes de que no se cuenta con los votos para una vacancia", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, Vergara recordó que también existen denuncias constitucionales en contra del presidente Pedro Castillo, aunque precisó que estas requieren de todo un procedimiento que podría demorar varios meses. En medio de este escenario, el parlamentario lamentó que "el país no puede seguir en esa crisis de ingobernabilidad".

El vocero también cuestionó que la congresista Betssy Chávez (Perú Libre) presentara una denuncia constitucional contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, por una supuesta conspiración entre un grupo de congresistas para lograr la vacancia del presidente Pedro Castillo.

"Eso es un absurdo. Sus fundamentos no son válidos: no puede ser que se le denuncie a un parlamentario por asumir sus funciones porque la vacancia, independientemente de que yo estoy en contra, es constitucional y es atribución del Congreso. Hablar de vacancia no es hablar de golpe de Estado", lamentó.

Cambios en ministerios cuestionados

Vergara también cuestionó que, a nivel del Poder Ejecutivo, existan ministerios "que no están funcionando" por los constantes cambios de funcionarios o por la designación de ministros "que no son los idóneos" para conducir el sector. Para esto, insistió en la necesidad de que representantes de ambos poderes del Estado se encuentren en una mesa de trabajo.

"Es necesario algunas rectificaciones. No podemos concebir que, en el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, haya un ministro que está siendo procesado por minería ilegal, no podemos concebir con un médico a cargo del Ministerio de Salud que no cuente con el respaldo de su sector, eso independientemente de su idoneidad", precisó.

"Hay que hacer, necesariamente, algunas rectificaciones; sin embargo, nosotros vamos a mostrar una total apertura para poder empezar a tratar (el tema). El presidente tiene que entender que no gobierna para su partido, no gobierna para su Gabinete, el presidente gobierna para el país y el país necesita salir adelante", insistió.

