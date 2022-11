Vocero de APP sobre el procurador del Congreso: "Creo que debería cambiarse porque lo consideramos un topo"

Alejandro Soto | Fuente: RPP

El vocero de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, se refirió a la intervención del procurador del Congreso, Yuri Iván García Cano, durante la sesión del Tribunal Constitucional en que se revisó el hábeas corpus solicitado por la defensa legal del presidente Pedro Castillo con respecto a la denuncia constitucional por traición a la patria. Soto calificó de "lamentable" la actuación de García Cano y señaló que sería "un topo", ya que su designación en el cargo depende del Poder Ejecutivo.

"Lamentable el accionar del procurador del Congreso de la República. Eso queda claro, queda evidente. No obstante, tenemos que señalar que el procedimiento para elegir al procurador es de la siguiente manera: el Ejecutivo; es decir, Castillo designa al procurador general de la República y este, a su vez, designa a los procuradores de los poderes del Estado. Creo que eso debería cambiarse porque lo consideramos un topo dentro del Congreso", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Soto insistió en que sí existían argumentos válidos para sustentar la denuncia por traición a la patria e hizo una distinción entre los alcances del Congreso y la Fiscalía de la Nación.

"Sí habían elementos para sustentar ese pedido. Yo soy miembro de la Comisión Permanente. No puedo adelantar opinión. Pero voy a hacer algunas precisiones. Es bueno escuchar a constitucionalistas como, por ejemplo, al doctor Blume, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, y él señala textualmente lo siguiente: los congresistas no somos jueces ni fiscales, de tal suerte que nosotros no calificamos si hay delito de traición a la patria. Esa tarea le corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial. Lo que nosotros hacemos es determinar si existe o no infracción a la Constitución", aseveró.

Vacancia presidencial

Por otro lado, el vocero de APP explicó los motivos por los que la moción de vacancia contra el jefe de Estado se había estancado y resaltó que la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, serviría por tres razones diferentes para retirar del cargo a Castillo Terrones.

"Hoy a las 3.00 p. m. en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se califica la denuncia presentada por Liza Patricia Benavides, fiscal de la Nación, en su acusación fiscal. Eso está caminando a partir de esta tarde. En cuanto a las firmas para la vacancia, se ha llegado a un punto en el cual la recolección de firmas que está haciendo el congresista Edgard Málaga ha alcanzado 70 votos. Pero la posición que se ha planteado es la siguiente. Si no se alcanza los 87 votos, no se presenta eso. Pero anoche, en un programa de este medio, un expresidente del TC, el doctor Álvarez, decía que con estos argumentos que tiene la acusación constitucional de 375 folios presentada por la fiscal de la Nación se puede solicitar, de acuerdo al artículo 114 de la Constitución, la suspensión temporal del cargo del presidente; es decir, este documento sirve para tres cosas: primero, para la acusación constitucional propiamente dicha; segundo, para respaldar la moción de vacancia que está en recolección de firmas; y tercer, para plantear la suspensión del cargo del presidente", finalizó.