Vocero de Perú Libre critica pedido de facultades del Ejecutivo que atenta contra la libertad de prensa

El vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, se refirió a la solicitud del Ejecutivo al Congreso de la República con respecto de la modificación del Código Penal en materia de seguridad ciudadana para incluir sanciones a los "instigadores del delito de disturbio y entorpecimiento a los servicios públicos", entre los que se ha considerado "a los comunicadores que convoquen o informen sobre estas marchas". Al respecto, Cruz indicó que dicha posibilidad constituía un riesgo para la libertad de prensa y expresión en nuestro país.

"Es una arbitrariedad, un atrevimiento, una provocación y obviamente es un abuso de poder. ¿Por qué quieren legislar ellos y unilateralmente dictar leyes y sancionar a quienes simplemente comunican, difunden? La gente tiene derecho a la comunicación", dijo el parlamentario.

"Creo que esto no hace más que confirmar el aspecto represor que tiene el Gobierno. Y eso no lo vamos a permitir. Nosotros no le vamos a dar facultades. Por lo menos la postura está clara de parte de Perú Libre", agregó.

"Creo que esto no hace más que confirmar el aspecto represor que tiene el Gobierno", criticó Flavio Cruz. | Fuente: RPP

CPP advierte atentado contra la libertad de expresión

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP), el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) advirtieron que se trataba de una amenaza y consideraron que era una severa medida que atenta contra la libertad de prensa y expresión.

"Al incluir la palabra ‘comunicadores’, ya no solo es un atentado contra cualquier ciudadano que se le ocurra convocar a una marcha, proponer a sus amigos o sus contactos de redes asistir a una marcha, sino también a comunicadores y periodistas que nos dedicamos a informar sobre las marchas", dijo el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar Zimmermann.