Comisión de Justicia aprobó plan de trabajo para investigar a los miembros de la JNJ

Con 16 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó esta tarde el plan de trabajo para iniciar la investigación sumaria de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con cargo a redacción de todas las sugerencias y observaciones expuestas.

Durante la sesión extraordinaria, los congresistas expusieron sus discrepancias, observaciones y precisiones en torno a un plan de trabajo elaborado sobre lo que establece la moción de orden del día 7565, aprobada por el Pleno del Parlamento el pasado jueves 7 de setiembre.

En su intervención, la titular del grupo de trabajo, Janet Rivas Chacara (Perú Libre), afirmó que se ha considerado invitar a los magistrados de la JNJ, y que el informe final determinará si corresponde una causa grave o no.

“La presidencia no puede garantizar cuál va a ser el final de esta investigación. No podemos adelantarnos a los hechos. Nos han consignado 14 días, que es un plazo muy corto, y es por ello que el plan de trabajo (para algunos) es adecuado o no lo es”, expresó.

“Sin embargo, es lo que podemos hacer dentro de los catorce días que nos dan como plazo, y esto amerita que vayamos a tener que sesionar hasta tres veces por semana”, agregó.

La congresista Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) expuso que hay cosas mínimas que se deben garantizar, así la investigación sea sumaria; por ejemplo, determinar cuál es la falta grave que se pretende determinar en este plan de trabajo.

A su turno, la legisladora María del Carmen Alva (no agrupada) señaló que se debe garantizar el debido proceso y que, en caso de que los 14 días hábiles no resulten suficientes, se pedirá una ampliación de investigación al Pleno.

Cuestionamientos

A los magistrados Imelda Tumialán (presidenta), Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello se les acusa de haber pronunciado, en mayo de este año, en contra del juicio político y antejuicio al que fue sometida la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

También se cuestiona una supuesta intromisión de Tumialán, De la Haza y Zabala ante la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie contra la decisión del Parlamento de inhabilitar a la extitular del Ministerio Público, pese a que el titular del Poder Judicial, Javier Arévalo, negara esta versión.

La propuesta de investigar a los miembros de este organismo fue planteada por la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, quien propone la remoción total de los magistrados, además de acusarlos de utilizar a la institución como una “herramienta política”.

El Poder Legislativo aceptó la propuesta con 84 votos a favor, 22 en contra y siete abstenciones.