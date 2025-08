Vocero de Somos Perú: Ana Zegarra dio a empresaria "la cuenta de un proveedor" para "apoyo" en su campaña electoral

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El excongresista Guillermo Aliaga, vocero del partido Somos Perú, en diálogo con RPP, se pronunció en torno a los recientes cuestionamientos al presidente del Congreso José Jerí y a la parlamentaria Ana Zegarra, ambos de su bancada, quienes están implicados en una denuncia periodística sobre presuntos pagos que habría hecho una empresaria a cambio de que se apruebe el presupuesto de una obra, en la cual tenía interés.

El último domingo, Panorama emitió un reportaje en el que la empresaria Blanca Ríos denunció que pagó una suma ascendente a S/150 000 a cambio de que la Comisión de Presupuesto del Congreso, que presidió Jerí Oré entre el 2023 y 2024, apruebe los fondos para una obra de riego en Cajamarca. Según su testimonio, ella se habría reunido, en noviembre de 2023, con el ahora titular del Parlamento, quien le habría asegurado que si ya había "arreglado", entonces el proyecto "va a salir".

Asimismo, Ríos indicó que mantuvo comunicaciones con Ana Zegarra, quien entonces era técnica del despacho del fallecido congresista Hitler Saavedra, y que ella le pidió depositar sumas de dinero a cuentas de terceros para financiar actividades sociales y materiales proselitistas para su campaña al Congreso para el 2026.

Sobre esto último, Aliaga Pajares dijo que se había reunido con Zegarra Saboya, quien le contó que había iniciado su comunicación con Ríos en el marco de sus labores en el despacho de Hitler Saavedra, y que fue la misma empresaria la que se ofreció a "apoyar" su campaña electoral. Ante ello, según el vocero de Somos Perú, la ahora congresista le dio el número de cuenta de un proveedor.

"Yo he hablado personalmente con Ana, puedo dar fe de que he hablado con ella, y lo que me ha esbozado es lo siguiente: en el momento que la señora se acerca y tiene una solicitud con el congresista Hitler Saavedra, que en paz descanse, Ana lo que hace es [que] le comunica al congresista que hay una persona que está esperando. Y el congresista no la atiende y le dice ‘Anita, anda, atiéndela tú’. Y Ana Zegarra atiende a la señora", indicó.

"En ese transcurso que hay conversaciones donde le dice ‘necesito que el congresista me atienda, por favor’. Ana le da su teléfono personal [...]. La señora, según lo que me ha referido Ana Zegarra, le dice ‘Anita, ¿y tú a qué vas a postular?’. Y le dice ‘yo quiero postular en el futuro a ser congresista porque me gusta el ambiente’. Y la señora le dice ‘¿cómo apoyo tu campaña?’ Y ella le dice ‘mira, a mí no me des nada, yo estoy trabajando para mi región. Si usted quisiera apoyarme…' ¿Y qué es lo que le da? Le da una cuenta de un proveedor. Y no fue por los 20 000 soles", aseguró.

Respecto a la continuidad de Zegarra Saboya en la vocería de la bancada, Aliaga indicó que el presidente del Congreso "ha establecido que hay un proceso de investigación y están haciendo el recabo de manifestaciones a nivel interno".

"Seguramente la bancada, en los próximos días, soltará un pronunciamiento", resaltó.

"Respecto de la vocería, Ana Zegarra es una persona que viene de la base de Loreto. Es una base grande […]. Podemos hablar de los cuestionamientos, lo cual es válido, pero no estamos hablando, por ejemplo, de las grandes cosas que ha hecho por su población […]. Esa es una de las cosas que, por ejemplo, al pueblo de Loreto le interesa", remarcó.

¿Qué dijo Ana Zegarra sobre los cuestionamientos en su contra?

El pasado miércoles, la parlamentaria Ana Zegarra brindó una conferencia de prensa en el Congreso en la que indicó que no conoció a Blanca Ríos como empresaria, sino como "coordinadora de las diferentes autoridades a quienes ella brindaba cierta información", y que estableció dicha comunicación como parte de las tareas que cumplía para su exjefe Hitler Saavedra.

"Bajo ningún momento [sic], la señora ha sido presentada como empresaria, sino como coordinadora, y yo como coordinadora, como técnica, siguiendo las disposiciones que me brindaba mi exjefe, era justamente coordinador y realizar todas las reuniones ante los diferentes sectores y como coordinadora también trasladarle a la señora la información sobre las necesidades y pedidos que realizaba ante las diferentes autoridades", sostuvo.

Asimismo, Zegarra Saboya reconoció como un "error" el haberle enviado a la empresaria un número de cuenta para "apoyo logístico", pero dijo que no se concretó ninguna transferencia.

"Voy a reconocer un error, eso sí es muy cierto. La señora, en su momento, como coordinadora, me dijo que quería apoyarme porque sabía que yo realizaba actividades políticas y actividades sociales en mi región. Y, en su momento, la señora mostró esa disposición, pero son cosas que no se llegaron a concretar", señaló.

"Con referencia al tema de un chat donde yo envío una cuenta con referencia al tema de apoyo logístico. [El error es que] justamente yo, en ese momento, yo lo envié pero no hubo nada, nada se llegó a concretar porque era transferencia", agregó.

No obstante, la congresista dijo que, si bien "hubo una predisposición por parte de la señora de querer sumar o apoyarme en ese tiempo", no hubo ningún pago ilícito "para poder cumplir mis funciones".