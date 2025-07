Denuncian que José Jerí está vinculado a cobros irregulares para impulsar proyectos cuando presidió la Comisión de Presupuesto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

José Jerí, presidente del Congreso de la República, es señalado por presuntamente estar vinculado a una trama de pagos irregulares para impulsar proyectos mediante la Comisión de Presupuesto, que presidió entre 2023 y 2024.

Así lo denuncia la empresaria Blanca Ríos, quien asegura haber pagado hasta 150 000 soles a personas presuntamente vinculadas a Jerí, para que el grupo de trabajo que presidió el legislador de Somos Perú sacara adelante una obra de riego en Cajamarca, que ya cuenta con un proyecto, pero aún no tiene presupuesto asignado.

En declaraciones al dominical Panorama, la mujer indicó que denuncia este hecho tras la elección de Jerí como titular de la Mesa Directiva para el periodo 2025-2026, pues considera que no es una persona moralmente apta para dicho cargo.

“Particularmente, pienso que no es una persona que no tiene las condiciones morales para que pueda representarnos en esta mesa directiva y así pienso que deben estar viendo las personas a quienes todo el tiempo ha engañado”, sostuvo.

La empresaria dijo que, en noviembre de 2023, se le acercaron dos personas, Alexis Alvan y Nahum Hidalgo, quienes le indicaron que eran cercanos a Jerí y que podrían ayudarla a impulsar su proyecto dentro de la Comisión de Presupuesto.

Para probar su cercanía con parlamentario, quien también es investigado por presunto abuso sexual, estas personas le enviaron a la mujer conversaciones por chat. Así, ella accedió a transferirles dinero con la esperanza de que se pudiera agilizar la aprobación del proyecto.

Reunión con Jerí

Ríos conserva los vouchers y conversaciones con estas personas para demostrar las transferencias. Asimismo, dijo que llegó a hablar con el mismo legislador José Jerí, quien le indicó que no debía preocuparse y que el presupuesto para su proyecto iba a salir.

La mujer dijo que fue al Congreso para conversar con el parlamentario, pero que no ingresó a su despacho, sino que la mantuvieron en una sala de espera.

“Me atendieron en la sala de espera del Congreso, del despacho, pues. Yo esperaba entrar al despacho, pero me dijeron que espere ahí. [Me dijo] que sí va a salir el tema, que no nos preocupemos y que arreglemos el tema nada más. Sí me dijo que si ya está arreglado esto, no te preocupes, ya va a salir”, indicó.

Al respecto, el titular de la Mesa Directiva, José Jerí, indicó al dominical que sus reuniones formales las realiza en su despacho, a fin de que quede un registro. Asimismo, dijo que no le negaba a nadie el saludo, al ser consultado sobre si es que hablaba con sus visitas fuera de su despacho.

“Si es una reunión formal, lo correcto es que yo la reciba en la oficina, donde queda registro. Ahora soy una persona sumamente cortés, no le niego el saludo a nadie. Ni a mis enemigos que a veces me los cruzo, les niego el saludo. Es imposible que yo niegue el saludo, un hola, un chau a una persona”, dijo.

Pagos a Ana Zegarra

Sin embargo, Jerí no es el único congresista al que la empresaria Blanca Ríos denuncia. También mencionó haber realizado pagos a la legisladora de Somos Perú, Ana Zegarra, con el mismo fin de sacar adelante su proyecto.

Mostró una serie de conversaciones por WhatsApp, así como audios por esa aplicación que la hoy legisladora le envió. También dijo que ella le pidió comprar gorros y polos con su nombre de cara a su campaña electoral.

Al respecto, la legisladora dijo que se someterá a las investigaciones que surjan por esta denuncia y anunció que separaba de su despacho a Nahum Hidalgo, quien fue asesor 2 y a quien Ríos señala de haberle realizado los pagos.