El vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, expresó este martes su rechazo a la moción de vacancia presidencial contra el mandatario Pedro Castillo que planteó la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos.

Durante su intervención en el Pleno del Parlamento, el legislador oficialista consideró como una pérdida de tiempo el planteamiento de vacancia presidencial y aseguró que no existen argumentos sólidos para dicho procedimiento.

“Basta ya de estos encontrones de estos circos, de convertir al Congreso en un espacio donde se viene a perder el tiempo con lo mismo”, sostuvo el parlamentario.

“Vamos a decir concretamente, no a la vacancia porque no hay argumentos sólidos, no hay condición alguna para someter a nuestro país a algunos caprichos personales”, añadió.

Debate de admisión

El Pleno del Congreso debate esta tarde la admisión de la moción de vacancia presidencial contra el mandatario Pedro Castillo que impulsan las bancadas de Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular.

Para que se admita la moción presentada por Patricia Chirinos es necesario alcanzar el 40% de los votos de congresistas hábiles (52 de los 130 legisladores).

La oposición ha anunciado que el objetivo de dicha moción es que el mandatario acuda al Legislativo a responder un pliego de preguntas sobre cuestionamientos en su gestión.

