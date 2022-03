Al menos cinco periodistas fueron agredidos ayer por simpatizantes de Perú Libre. | Fuente: RPP

El legislador Waldemar Cerrón (Perú Libre) pidió disculpas a nombre de su bancada por las agresiones que sufrieron ayer al menos cinco periodistas a manos de militantes del partido oficialista.

En diálogo con la prensa, el parlamentario izquierdista dijo que condena la violencia “venga de donde venga”, por lo que hizo un llamado a los militantes del partido de Gobierno a “no llegar a esas exageraciones”

“A nadie le gusta la violencia, a nadie le gusta el radicalismo. Condenamos la violencia venga de donde venga. Expresamos también las disculpas necesarias, si en algún momento ambas condiciones sociales, configuraciones, como el día de ayer, habrían agredido a la prensa. Creo que no debe darse”, comentó.

“Desde aquí hago un llamado a los militantes, simpatizantes, a no llegar a esas exageraciones. Ha habido una agresión a una dama, a quien pedimos las disculpas necesarias”, añadió.

Empresario en el Congreso

En tanto, el empresario Zamir Villaverde llegó a la sede del Legislativo para presentarse ante la Comisión de Fiscalización. Antes de ingresar, negó tener vínculos con el presidente Pedro Castillo y sostuvo que las acusaciones en su contra son temas puramente políticos.

“La verdad es que solo veo que este tema es un tema político y, lamentablemente, afecta a personas. Yo soy un empresario exitoso que he salido adelante, he sabido progresar en este país y me apena mucho que un tema político me venga a alcanzar a mí y querer hacerme un daño”, comentó.

“En distintos medios están sacando temas personales que quieren estigmatizarme con algo malo. No tengo nada que ver con el señor Pedro Castillo ni con su familia ni nadie del Gobierno”, manifestó.



