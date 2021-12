Waldemar Cerrón, vocero de la bancada de Perú Libre. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Waldemar Cerrón, vocero de la bancada de Perú Libre, destacó el reciente rechazo a la moción de vacancia presidencial y expresó su saludo a las bancadas del Congreso "que han apostado por la democracia". Esto luego de que la votación en el Pleno del Parlamento impidiera la admisión a debate de este recurso.

"Cuando llegamos a la capital muchas personas decían que éramos extremistas, comunistas, obstruccionistas, sin embargo, la historia nos está dando cuenta de que es momento de abandonar esa cultura de odio, esa cultura de querer desestabilizar al país teniendo como instrumento al Congreso de la República", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, señaló que su bancada seguirá trabajando por su ideario, al que muchos califican como "desfasado", pese a que consideró que la Constitución "ya tiene un tiempo de desfase". Asimismo, opinó que el compromiso de los políticos que apoyaron a Pedro Castillo, incluido su hermano Vladimir Cerrón, es con "la democracia".

El vocero de la bancada de Perú Libre reconoció que, pese a que el Congreso no admitió debatir la moción de vacancia, el presidente Pedro Castillo "deberá responder" por los cuestionamientos a su gobierno. No obstante, consideró que "no es momento" para pensar en cambios en los ministerios porque el país necesita estabilidad "y seguir adelante".

"Aquí desde el inicio se ha tenido una dirección de interpelar a cada ministro que aparezca, vamos por uno, vamos por otro. El Congreso se ha dado cuenta de que esto genera inestabilidad, estamos con un margen en algunas encuestadoras con desaprobación, así que tenemos que rectificar y mejorar esta condición", apuntó.

Pedro Castillo saluda votación del Congreso

El presidente Pedro Castillo agradeció la votación el pleno del Congreso que impidió la admisión a debate de la moción de vacancia presentada en su contra.

"En nombre de mi Gobierno, agradezco que la votación del Congreso antepusiera al Perú sobre otros intereses", escribió el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

En ese sentido, hizo un llamado a ese poder del Estado para acabar con las crisis políticas y trabajar por "un Perú justo y solidario".

"Hermanos, demos fin a las crisis políticas y trabajemos juntos para lograr un Perú justo y solidario. El pueblo nos ha confiado sus anhelos. No lo defraudemos", dijo.

Como se sabe, el martes pasado, el Pleno del Congreso rechazó admitir a debate la moción de vacancia planteada contra el presidente Pedro Castillo.

La propuesta -impulsada por las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País- no alcanzó los votos necesarios para que su contenido se ponga a discusión en el pleno del Parlamento.

De los 128 legisladores que marcaron su asistencia, 46 votaron a favor, 76 en contra y 4 se abstuvieron. Se necesitaban 52 votos para la admisión de la moción.

