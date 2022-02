José Luis Gavidia, ministro de Defensa. | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, negó que el Ejecutivo haya abordado un posible cambio del ministro de Salud, Hernán Condori, quien viene siendo cuestionado por haber brindado servicios como obstetra, aunque no cuenta con dicha especialidad, sino como médico general y promover el uso del 'agua arracimada' pese a no tener sustento científico.

"Yo tengo entendido que él está respondiendo a esas acusaciones, yo les pediría que le pregunten. Yo no quiero adelantar ni opinar al respecto porque yo no sé el tema del cuestionamiento (…) Yo he venido a trabajar por mi Patria, como lo hice hace 40 años cuando era oficial en actividad de la Marina", apuntó.

José Luis Gavidia también fue consultado por una denuncia policial en su contra por violencia familiar a su esposa en septiembre del 2021, hecho sobre el cual dijo que se trata de un asunto superado. Asimismo, pidió disculpas por haber señalado, semanas atrás, que este tipo de acusaciones contra integrantes del Gabinete son "temas personales".

"Ese es un tema totalmente superado y el mismo medio de comunicación (que hizo la denuncia) lo aclaró. Es un tema superado, tengo una excelente relación con mi familia. Yo pido disculpas por haber dicho que era un tema privado porque somos personas públicas que tenemos que responder por nuestros actos", indicó.

En declaraciones a la prensa desde los exteriores de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gavidia Arrascue aseguró que su gestión trabaja para que la vacuna contra la COVID-19 "llegue a los lugares más alejados". Para esto, indicó que las Fuerzas Armadas cuentan con los recursos necesarios para alcanzar este objetivo.

"El entrenamiento del material y del personal se va a duplicar (...) Van a estar entrenados para la razón principal que tenemos, que es la defensa nacional y la soberanía, de la cual nuestras Fuerzas Armadas tienen la obligación constitucional de no ceder ni un centímetro de nuestro territorio. Nosotros sabemos perfectamente lo que necesitamos", indicó.

