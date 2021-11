Patricia Chirinos, congresista de Avanza País). | Fuente: Andina

La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos (Avanza País) presentó este martes una denuncia constitucional contra el ministro de Defensa, Walter Ayala, luego de que se revelara que intentó interferir en el proceso de ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas con la supuesta anuencia del presidente Pedro Castillo.



El documento, presentado a la Subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso, formula una denuncia por delitos de coacción y patrocinio ilegal contra Ayala y solicita autorizar el procesamiento judicial del ministro.

Entre los fundamentos de la acusación, Chirinos cita las declaraciones de los oficiales José Alberto Vizcarra Álvarez y Jorge Luis Chaparro Pinto, relevados comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea, respectivamente, sobre los pedidos que recibieron del ministro de Defensa Walter Ayala y del Secretario General de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco para el ascenso de un grupo de oficiales.

Entre los medios probatorios, la parlamentaria da cuenta de la entrevista brindada el lunes por el general Vizcarra Álvarez a Ampliación de Noticias de RPP: También, indica que se debe solicitar las declaraciones de ambos oficiales.







Ayala pone cargo a disposición

En la víspera, el ministro de Defensa, Walter Ayala, puso su cargo a disposición del mandatario Pedro Castillo tras la denuncia en su contra de una presunta injerencia en los ascensos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

"Pongo mi cargo a disposición al señor presidente de la República y jefe supremo de las FF.AA, agradeciendo a mi país y cumpliendo con mi deber a la patria. No usen pretextos contra la democracia", anuncio a través de su cuenta en la red social Twitter.

Los excomandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Jorge Chaparro, acusaron hoy al ministro de Estado de haber pedido ascender a dos coroneles de forma irregular.

Sin embargo, Walter Ayala rechazó haber tratado de influir en el proceso de renovación de la cúpula militar.

"Lo que yo niego es una interferencia en los ascensos. Es más, cuando los ascensos llegan a mi mano, yo no lo observé, yo he firmado y lo he publicado", expresó ante la prensa.

Moción de interpelación

Horas antes, fuentes de RPP informaron que el presidente Pedro Castillo había pedido al ministro de Defensa su renuncia al cargo, luego de los cuestionamientos.

Por otra parte, congresistas de diversas bancadas han firmado una moción para que sea interpelado por el pleno del Parlamento.

